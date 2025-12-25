DOLAR
Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden Regaib Kandili'nde Salep İkramı — Yaklaşık 8 bin 500 Kişi

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Regaib Kandili'nde Diyarbakır, Mardin, Batman, Bingöl ve Sultan Şeyh Musa Ezzuli Külliyesinde yaklaşık 8 bin 500 kişiye salep ikram etti.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 22:17
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 22:17
Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden Regaib Kandili'nde salep ikramı

81 ilde belirlenen camilerde vakıf geleneği gereği ikramlar yapıldı

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Regaib Kandili dolayısıyla Diyarbakır, Mardin, Batman, Bingöl ve Sultan Şeyh Musa Ezzuli Külliyesinde vatandaşlara salep ikramında bulunuldu.

Açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından temsil ve idare edilen mazbut vakıfların vakfiyelerinde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla Regaib Kandili nedeniyle 81 ilde belirlenen camilerde çeşitli ikramlar gerçekleştirildi.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü, akşam ve yatsı namazı sonrasında; tarihi Ulucami'de 2 bin, Batman'daki Şevket Başak Camisi'nde bin 500, Mardin'deki Şakir Nuhoğlu Camisi'nde 1500, Bingöl'deki Selahaddin Eyyubi Camisi'nde 1500 ve Sultan Şeyh Musa Ezzuli Külliyesinde 2 bin kişilik salep ikramında bulundu.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir, Kandil dolayısıyla yaklaşık 8 bin 500 kişiye salep ikramında bulunduklarını belirtti. Demir, "İkramlarımıza yoğun ilgi gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, manevi mirasımızı koruyarak birlik ve beraberlik içerisinde nice kandillerde buluşmayı ümit ediyoruz. Kandilimizin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Haktan niyaz ederiz" ifadelerini kullandı.

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

