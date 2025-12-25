Düzce'de Kar Uyarısı: 26 Aralık 2025'ten İtibaren Bir Hafta Sürecek

DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği tarafından yapılan paylaşımda 26 Aralık 2025 Cuma gününden itibaren bir hafta boyunca bölge genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği bildirildi.

Düzce Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmeleri paylaştı. Valilik’ten yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre 26 Aralık 2025 Cuma gününden itibaren ülkemizin batı kesimlerinden başlayarak soğuk ve yağışlı havanın etkisine girmesi beklenmektedir. Yağışların bölgemiz genelinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının bölgemiz genelde hissedilir derecede 4 ile 10 derece azalacağı tahmin edilmektedir. Soğuk havanın bölgemiz genelinde önümüzdeki hafta boyunca da etkisini sürdürmesi beklenmektedir" denildi.

Etkili Olacağı Süre

Valiliğin paylaştığı bilgilere göre yağışların 26 Aralık 2025 günü saat 10.00’da başlayıp 2 Ocak 2026 günü saat 10.00 arasında etkili olması bekleniyor.

