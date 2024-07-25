Bakan Uraloğlu PTT'ye personel alım müjdesini verdi! İşte detaylar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT personel alımı hakkında merakla beklenen açıklamayı yaptı. PTT'nin uzun süredir atama bekleyen adayları daha da bekleteceği ve 2024 yılı için yeni personel alımı yapmayacağı duyuruldu. İşte detaylar ve gelecekteki planlar.

BAKAN UZUN YILLAR SONRA PERSONEL ALIMI İÇİN AÇIKLAMA YAPTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılı için yapılacak personel alımlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, bakanlık bünyesine toplamda 771 personel alımı yapılacağını belirtti. Ancak, bu alımların büyük çoğunluğunun Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) bünyesine yapılacağını ifade etti.





Bakan Uraloğlu’nun açıklamasına göre, 2024 yılında PTT bünyesine yeni personel alımı yapılmayacak. Alımların tamamı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü için gerçekleştirilecek. Bu durum, uzun süredir PTT personel alımı bekleyen adayların hayal kırıklığına uğramasına neden oldu.



PTT PERSONEL ALIMI 2025 YILINA KALDI

Bakan Uraloğlu’nun açıklamaları doğrultusunda, PTT bünyesine KPSS ile yapılacak personel alımları 2025 yılına ertelendi. Büro memuru, uzman yardımcısı, mühendis, gişe görevlisi gibi kadrolara alımların gelecek yıl yapılması planlanıyor. Adaylar, 2025 yılında yapılacak alımlar için hazırlıklarını sürdürmeli.

PTT iştiraki şirketler, 2024 yılında da az da olsa personel alımı yapmaya devam edecek. Bu alımlar KPSS şartı aranmadan gerçekleştirilecek. İştiraki şirketlere yapılacak personel alımlarında güvenlik görevlisi, operasyon görevlisi, şoför, işçi ve temizlik görevlisi gibi kadrolar için alım yapılacak. İlgili adaylar, bu pozisyonlar için başvuruda bulunabilecek.



BAKAN UZUN YILLAR SONRA PERSONEL ALIMI İÇİN AÇIKLAMA YAPTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bakanlık bünyesine yapılacak personel alımlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 2024 yılı için toplamda 771 personel alımı yapılacak olup, bu alımların büyük çoğunluğu Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) bünyesine gerçekleştirilecek.

PTT iştiraki şirketler, KPSS şartı aramadan personel alımı yapmaya devam edecek. Güvenlik görevlisi, operasyon görevlisi, şoför, işçi ve temizlik görevlisi gibi pozisyonlar için yapılacak alımlar önümüzdeki günlerde ilan edilecek. Adaylar, bu pozisyonlar için başvurularını gerçekleştirebilirler.

PTT personel alımı hakkında yapılan son açıklamalar, uzun süredir atama bekleyen adaylar için hayal kırıklığı yarattı. Ancak, 2025 yılı için yapılacak KPSS’li personel alımları ve PTT iştiraki şirketlerde devam edecek sınavsız personel alımları, adaylar için yeni fırsatlar sunuyor. Başvuru tarihleri ve detaylar için Bakanlık ve ilgili kurumların duyurularını takip etmekte fayda var.