Bakanlığa 60 puanla personel alımı yapacak: İşte aranan şartlar

Yılın bitmesine sayılı günler kala iş arayan vatandaşın umut ışığı olan istihdam haberi bu kez de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapıldı. Detaylar haberimizde…







ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 6 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Yılsonu yaklaşırken hala işsiz olan vatandaşın yüzünü güldürecek haber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından geldi. Haberin tüm ayrıntıları burada…

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 6 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Resmî Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı programcı ve analizci kadrolarına personel alımı yapacak. Başvuru yapmak isteyen adayların özel koşullar ile genel şart ve koşulları dikkatle incelemesi gerekmektedir.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

GENEL ŞARTLAR

657 sayılı Kamu Hizmeti Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartların sağlanması,

Başvuru sırasında sosyal sigorta kurumunuzdan emeklilik aylığı, yaşlılık aylığı veya malullük aylığı almaya hak kazanamıyorsanız.

2022 Kamu Görevlisi Seçme Sınavında KPSS P3 puan sisteminden 60 puan ve üzeri puan aldıktan sonra,

Son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan minimum (D) YDS/eYDS düzeyine veya dil becerilerine ilişkin ÖSYM tarafından tanınan uluslararası geçerliliğe sahip başka bir belgeye sahip olmanız gerekir.

657 sayılı Kamu Hizmeti Kanununun 4B maddesi uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışırken, hizmet akdi yılı ilkesinin ihlali nedeniyle sözleşmenin kurum tarafından feshedilmemesi veya sözleşmenin feshedilmesi halinde Sözleşme süresi içinde feshedilir, tek taraflı olarak iptal edilmediği takdirde,

Görevini yapmasına sürekli engel olacak bir hastalığı bulunmamaktadır. Adaylar tabloda belirtilen gruplardan yalnızca birine başvurabilirler. Başvuru şartlarını açıkça taşımayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.

3 Haziran 2022 tarih ve 31855 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Güvenlik ve Arşiv Araştırmalarının Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik uyarınca uygun başvuru sahipleri için güvenlik ve arşiv incelemeleri yapılacaktır.





BAŞVURU TARİHLERİ VE YERİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personel alımına başvuran adayların 11-31 Aralık 2023 tarihleri arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden kayıt olup başvuru yapmaları gerekmektedir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.