Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 19-25 Şubat Balık burcu yorumu

Balık Burcu Haftalık Yorumu

Bu hafta başak burcunda Satürn etkili dolunay gerçekleşiyor. Bu dolunay, hayatınızda önemli bir rol oynayan ilişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar, sözleşmeler alanlarını vurguluyor. Bu alanlarda kendinizi yeniden gözden geçirebilir, bazı değişiklikler yapabilirsiniz. Ya da bu alanlarda karşılaştığınız zorluklarla yüzleşmeniz, gerçekleri göz önüne almanız gerekebilir. Partneriniz veya ortağınızla ilgili önemli yükümlülükler üstlenebilirsiniz. Bu dönemde yaşınızdan büyük biriyle duygusal bir yakınlaşma yaşayabilirsiniz. Bu da size olgunluk ve deneyim kazandırabilir.

Eleştirilere Açık Olun

Bu dönemde karşınızdaki insanlardan eleştiri alabilirsiniz. Bu eleştirileri duygusal olarak karşılamadan, sakin bir şekilde değerlendirmenizi öneririm. Belki de size faydalı olabilecek bazı noktaları gözden kaçırıyorsunuzdur. Eleştirilere açık olmak, sizin gelişmenize ve daha iyi olmanıza yardımcı olabilir.

Çocuğunuzla İlgilenin

Bu dolunayda eğer çocuğunuz varsa, onunla ilgili konular da gündeminize gelebilir. Onun eğitimi, ilişkileri, ihtiyaçları için daha fazla ilgi göstermeniz, zaman ayırmanız gerekebilir. Ya da onunla ilgili bir sorunu çözmeniz gerekebilir. Çocuğunuzla aranızdaki bağı güçlendirmek, ona destek olmak, onu anlamak için çaba sarf edin.

Sağlığınıza Dikkat Edin

Bu dönemde Satürn burcunuzda olduğu için sağlığınızı ihmal etmeyin. Bedeninizin sinyallerini dinleyin ve gereken önlemleri alın. Sağlıklı beslenin, uyku düzeninize dikkat edin, stresi azaltın. Sağlığınızı korumak, hayatınızdaki diğer alanlarda da başarılı olmanızı sağlayacaktır.