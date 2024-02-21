Bakanlığa kadın-erkek binlerce personel alımı duyuruldu! KPSS puanı olan şak diye işe girecek

Bakan Göktaş, engellilerin kamu kurumlarına atanmasıyla ilgili bir konuşma gerçekleştirdi ve engellilerin istihdamını artırmak için yapılan çabaları vurguladı. Anayasanın eşitlik ilkesi ve pozitif ayrımcılık esaslarına dikkat çekerek, engellilere iş imkanları sağlanması gerektiğini vurguladı. İşte Bakan Göktaş'ın açıklamaları...

BAKAN GÖKTAŞ AÇIKLADI



Bakan Göktaş, son on yılda gerçekleştirilen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (EKPSS), engelli istihdamında önemli bir artış sağladığını ifade etti. 2012 yılından bu yana 42 bin 537 engelli vatandaşın devlet memuru olarak atanmış olduğunu açıkladı. Bu sayının, kamuda çalışan engelli memur sayısının son 20 yılda yaklaşık 12 kat artarak 70 bini aştığını belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, engelli adayların EKPSS sınav ücretlerine katkı sağladıklarını ve bu desteğin devam edeceğini belirtti. Bakanlık bütçesinden ÖSYM’ye aktarılan sınav ücreti desteğiyle, engelli vatandaşların istihdamına katkı sağlayacaklarını belirtti.

Bakan Göktaş, engelli vatandaşların karşılaştığı sorunların, toplumun tüm kesimlerinin ortak anlayışla hareket etmesiyle çözülebileceğini vurguladı. Toplumsal farkındalık oluşturma çabalarının devam edeceğini dile getirerek, desteklerinden dolayı tüm kurumlara ve temsilcilere teşekkür etti. Ayrıca, engelli vatandaşların iş gücüne katılımını artırmak için daha fazla çaba sarf edeceklerini ve bu konuda her türlü desteği vermeye devam edeceklerini vurguladı.