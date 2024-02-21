Bist 100
9.312,12 0%
DOLAR
31,01 0,31%
EURO
33,58 0,36%
ALTIN
2.018,6 0,33%

Bakanlığa kadın-erkek binlerce personel alımı duyuruldu! KPSS puanı olan şak diye işe girecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, deprem bölgesine daha fazla destek sağlamak ve hizmetlerin kalitesini artırmak amacıyla yakın zamanda 8 bin sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Ayrıntılar haberimizde...

Yayın Tarihi: 21.02.2024 22:47
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 22:47
Bakanlığa kadın-erkek binlerce personel alımı duyuruldu! KPSS puanı olan şak diye işe girecek

Bakan Göktaş, engellilerin kamu kurumlarına atanmasıyla ilgili bir konuşma gerçekleştirdi ve engellilerin istihdamını artırmak için yapılan çabaları vurguladı. Anayasanın eşitlik ilkesi ve pozitif ayrımcılık esaslarına dikkat çekerek, engellilere iş imkanları sağlanması gerektiğini vurguladı. İşte Bakan Göktaş'ın açıklamaları...

BAKAN GÖKTAŞ AÇIKLADI

baakn

Bakan Göktaş, son on yılda gerçekleştirilen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (EKPSS), engelli istihdamında önemli bir artış sağladığını ifade etti. 2012 yılından bu yana 42 bin 537 engelli vatandaşın devlet memuru olarak atanmış olduğunu açıkladı. Bu sayının, kamuda çalışan engelli memur sayısının son 20 yılda yaklaşık 12 kat artarak 70 bini aştığını belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, engelli adayların EKPSS sınav ücretlerine katkı sağladıklarını ve bu desteğin devam edeceğini belirtti. Bakanlık bütçesinden ÖSYM’ye aktarılan sınav ücreti desteğiyle, engelli vatandaşların istihdamına katkı sağlayacaklarını belirtti.

Bakan Göktaş, engelli vatandaşların karşılaştığı sorunların, toplumun tüm kesimlerinin ortak anlayışla hareket etmesiyle çözülebileceğini vurguladı. Toplumsal farkındalık oluşturma çabalarının devam edeceğini dile getirerek, desteklerinden dolayı tüm kurumlara ve temsilcilere teşekkür etti. Ayrıca, engelli vatandaşların iş gücüne katılımını artırmak için daha fazla çaba sarf edeceklerini ve bu konuda her türlü desteği vermeye devam edeceklerini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

1 Nisan'da emeklisi, asgari ücretlisi için hayat bitecek! MTV 4 kere, ÖTV tavan yapacak

1 Nisan'da emeklisi, asgari ücretlisi için hayat bitecek! MTV 4 kere, ÖTV tavan yapacak

Halk Bankası da promosyonu fişe taktı! Evet diyene 32.875 TL ödüyor

Halk Bankası da promosyonu fişe taktı! Evet diyene 32.875 TL ödüyor

Yaza fit girmek isteyenlere özel 1 haftada 7 kilo verdiren tarif! Sadece iki malzemeyle yapılıyor

Yaza fit girmek isteyenlere özel 1 haftada 7 kilo verdiren tarif! Sadece iki malzemeyle yapılıyor

Motorinin 60 TL olacağı tarih verildi! Araç sahipleri o günün gelmesini asla istemeyecek

Motorinin 60 TL olacağı tarih verildi! Araç sahipleri o günün gelmesini asla istemeyecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Keki balon gibi şişiren teknik! Meğer içine süt yerine ondan koymak gerekiyormuş
2
Sağlık Bakanlığı’ndan 81 Şehir Hastanesine 8 Bin Personel Alımı Müjdesi! Hemşire, Temizlikçi, Ebe, Tekniker ve Diğer Kadrolarda Çalışmak İsteyenler İçin Fırsat…
3
Jandarma 6940 Uzman Erbaş Alacak! İşte Başvuru Şartları ve Detayları…
4
EGM EKPSS Kura Sonuçlarına Göre Memur Alacak: İşte Başvuru Detayları
5
Enerji Bakanlığı KPSS şartını kaldırdı! Memur olmak isteyenlere kaçmaz fırsat
6
Aile Bakanlığı 710 Güvenlik Görevlisi Alımı İlanı Yayımlandı! Lise ve Ön Lisans Mezunu Kadın/Erkek İçin Fırsat!
7
Mart ayı o burçlara para yağacak! Bolluk ve bereketin adresi olan 3 burç belli oldu. İşte o üç burç

Bakanlığa kadın-erkek binlerce personel alımı duyuruldu! KPSS puanı olan şak diye işe girecek

Kış gününde içinizi ısıtacak erişteli yoğurt çorbası tarifi! Buram buram Anadolu kokuyor

O ilde yaşayan 18 yaş üzerine 15.000 TL hibe! Başvurular yeniden açıldı

17 milyon emekliye uyarı! Bir daha emekli maaşı alamayacaklar listesinde var mısınız hemen bakın!

Yaza fit girmek isteyenlere özel 1 haftada 7 kilo verdiren tarif! Sadece iki malzemeyle yapılıyor

1 Nisan'da emeklisi, asgari ücretlisi için hayat bitecek! MTV 4 kere, ÖTV tavan yapacak

Halk Bankası da promosyonu fişe taktı! Evet diyene 32.875 TL ödüyor

Gram altındaki son fırsatı kaçıran yandı! O tarihten itibaren gramı 3000 TL olacak

Türkiye’nin en uygun fiyatlı elektriklisi için müjdeli haber! Daha da ucuzlayacak!

Kişilik Testi: Çantanızı Hangi Şekilde Taşıdığınız Gizli Kişilik Özelliklerinizi Gösteriyor

Motorinin 60 TL olacağı tarih verildi! Araç sahipleri o günün gelmesini asla istemeyecek

Resimdeki Farklı Güneşi 7 Saniyede Bulmak Bir Dahi İşi: Gözleri Kartal Gibi Olanlar Bu Testi Çözüyor