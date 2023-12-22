Bakanlık dev personel alımını başlattı! Tam 7.158 personel birden alınacak: Şartlar netleşti

2024 yılı bütçesinin TBMM Genel Kurulu'nda onaylanmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı, 7 bin 158 kişinin işe alınması için adım attı. Toplantının ardından Bakan İbrahim Yumaklı, önemli açıklamalarda bulunarak alınacak uzman grubunu açıkladı. Peki başvuru şartları neler ve nereye başvurulacak? İşte 7.158 personel alımına ilişkin tüm detaylar..

"Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, söz konusu personel alımına ilişkin yaptığı açıklamasında "Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında 7 bin 158 personel istihdam edeceğiz. Biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Tüm bakanlık personeli üretici ve üreticinin hayata geçmesi için birlikte çalışacak" ifadelerini kullandı.





Bakanlık, 5 bin 500 sözleşmeli işçi, 1 bin 500 tarım işçisi ve 158 tarım ve aynı zamanda orman uzman yardımcıları olmak kaydıyla toplamda 7 bin 158 çalışanı işe almayı planlıyor. İşe alınacak 7.158 kişinin 982'si ziraat mühendisi, 1.422'si teknisyen (veterinerler, destek personeli ve katipler) ve 5.736'sı tarım işçisi ve diğer yetkililerden oluşacak. Başvuru yapmak isteyen adayların özel koşulları, eğitim ve yaş kriterlerini ve teklif edilen pozisyonu incelemeleri gerekmektedir.

PERSONEL ALIMI YAPILACAK BRANŞLAR;

Destek personeli 1443 kişi

Büro Personeli 1088 kişi

Ziraat Mühendisi 982 kişi

Veteriner Hekim 652 kişi

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi 18 kişi

Harita Mühendisi 15 kişi

Kimya Mühendisi 14 kişi

Şoför 487 kişi

Gıda Mühendisi 193 kişi

Orman Muhafaza Memuru 162 kişi

Koruma ve Güvenlik Görevlisi 155 kişi

Su Ürünleri Mühendisi 107 kişi

Orman Mühendisi 81 kişi

Laborant 56 kişi

Biolog 33 kişi

İnşaat Mühendisi 6 kişi

Bilgisayar Mühendisi 6 kişi

Gemi Adamı 2 kişi

Tarım İşçisi 1500 kişi

Tarım ve Orman Uzman Yardımcısı 158 kişi

Tarım ve Orman Bakanlığı'na personel alımı başvurusu ne zaman yapılacak?

Merkeze bağlı taşra teşkilatlarında istihdam edilecek 1.500 tarım işçisi İŞKUR aracılığıyla kurayla belirlenecek. Bakanlık merkez teşkilatında 657 sayılı Kamu Hizmeti Kanunu'nun 36 A/11 maddesinde tanımlanan tarım ve ormancılık alanında uzman yardımcısı kadrolarına 158 kişi atanacak. Aynı Kanunun Ek 41'inci maddesi çerçevesinde "Genel İdari Hizmet" sınıfındaki Tarım ve Orman Uzman Yardımcılarının 8'inci ve 9'uncu sınıflarından boş olan 158 kişilik kadroya ilgili yönetmelik hükümlerinin çerçevesinde personel alımı gerçekleştirilecek.

Toplam 7.158 personel alımı hakkında başvuru şartlarıyla nitelikler bakanlığın internet sitesinde yayınlanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 7 bin 158 personel alımı ile ilgili başvurularda son tarihi henüz açıklamadı. İşe alımların 2024 yılında gerçekleşmesi bekleniyor.