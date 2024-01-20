Bakanlık en az lise mezunlarını yurt dışına yolluyor! Yüksek maaşla işe alınacaklar

Dışişleri Bakanlığı memur alımına ilişkin ilan yayımlandı. Yakın zamanda yayınlanan duyuruya göre, bu bakanlığa bağlı bir kurum olan Stuttgart'taki başkonsolosluktaki personel eksikliğini gidermek için sözleşmeli personel alımı yapılacak. Başkonsolosluk sözleşmeli olarak bir sekreter istihdam edecek ve seçim Türk uyruklu adaylar arasından yapılacaktır.

Stuttgart Başkonsolosluğu Sözleşmeli Sekreter alımı alımı yalnızca 3 kişilik pozisyona açık olacak olup, adayların başvuru yapabilmeleri için belirli nitelikleri taşımaları gerekmektedir.

Adayların başvuru şartları nelerdir?

Dışişleri Bakanlığı'na sözleşmeli personel alımı, en az lise mezunu, 41 yaşını doldurmamış adaylar arasından yapılacak. Buna göre adayların;

- TC vatandaşı olması,

- Kamu haklarından mahrum olmaması,

- Görevini yapması durumuna engel sağlık sorunu bulunmaması,

- Güvenlik soruşturmaları ve arşiv aramalarından olumlu sonuç alması,

- Sabıka kaydının olmaması gerekmektedir.

Özel başvuru koşulları nelerdir?

Özellikle adayların yaş, eğitim, yabancı dil şartlarını karşılamaları gerekecek. Ayrıca bilgisayar kullanma becerisi de aranmaktadır. Buna göre,

* Yabancı dil bilgisi: Almanca ve Türkçeyi çok iyi derecede kullanabilen,

* Öğrenim şartları: En az bir lise veya dengi okul ile bu okullara eşdeğerliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanan yabancı okullardan mezun olması,

* Yaş şartı: Sınav günü 41 yaşından küçük olması.

Başvurular ne zaman yapılacak?

Almanya'nın Hannover Başkonsolosluğu'na personel alımı için başvuru süreci başladı. Adayların başvuru için 15 günü bulunmaktadır ve başvurular yalnızca online olarak Dışişleri Bakanlığı kariyer adresine yapılacaktır. Geçerli belgeleri olan adaylar sınava girecek ve sınav Almanya'da gerçekleştirilecektir.

Başvuru tarihi: 11 – 28 Ocak 2024

Kayıt adresi: https://www.turkiye.gov.tr/disisleri-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim

Hangi belgeler gereklidir?

1. Özgeçmiş (CV) (Başvuru sahibinin adresi, telefon numarası ve e-posta adresinin de CV'de yer alması gerekmektedir.),

2. Türkiye Cumhuriyeti pasaportu bulunan adaylar, pasaport formu ve işlenmiş sayfaları (Kariyer Portalı platformuna tek belge olarak yüklenmelidir),