Bakanlık o bölümlerden mezun olanı memur yapacak! Başvuru ekranı açıldı: Özel şartlara dikkat!

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde yapılacak 158 memur alımı için başvuruların başladığı duyuruldu. SBB'de ve Bakanlık sayfası üzerinden yayınlanan duyuru üzerinde tüm şartlar ve detaylar haberimizde.

Bakanlık o bölümlerden mezun olanı memur yapacak! Başvuru ekranı açıldı: Özel şartlara dikkat!
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İş arayışında olanlara müjdeli haber gelirken Tarım ve Orman Bakanlığı memur alımı yapacağını açıkladı. Gerekli şartlar ve başvuru detayları bakanlık sayfasında yayınlanırken tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI MEMUR ALIM ŞARTLARI
-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde yer alan şartlara uygunluk
-2022 ve 2023 yıllarında gerçekleşen KPSS sonuçları ele alınarak ilgili puan türünden 7 puan almış olmak
-Son başvuru tarihine kadar son beş yıl içerisinde İngilizce, Rusça ya da Çince dillerinden TDS D düzeyinde puan almak
-Ocak ayını birinci günüyle beraber 35 yaşını doldurmamış olmak
-En az dört yıllık ilgili bölümlerden mezun olmak.

Tarım ve orman bakanlığı memur alımı

Başvurular 8 Ocak ve 29 Ocak 2024 tarihleri arasında http//isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden online olarak başvurular tamamlanabilir.

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