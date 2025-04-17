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Sakarya'nın Kocaali İlçesinde Sis Bulutu Etkili Oldu

Kocaali ilçesinde görülen sis bulutu, görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürerek etkileyici manzaralar oluşturdu.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 10:53
Sakarya'nın Kocaali İlçesinde Sis Bulutu Etkili Oldu

Sakarya'da Sis Bulutu Görüntüleri Hayran Bıraktı

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Kocaali ilçesinde etkili olan sis bulutu, ilçe merkezinde görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürdü. Bu doğal fenomen, bölgenin fındık bahçeleri ve deniz manzarasında değişik bir atmosfer yarattı.

Etki Alanı ve Görüntüler

Sis, ilçe merkezi ile birlikte çevredeki fındık bahçelerini ve denizin yüzeyini tamamen kaplayarak büyüleyici bir görünüm oluşturdu.

Hava koşullarının etkisiyle oluşan bu sis bulutu, hem yerel halk hem de ziyaretçiler için estetik görüntüler sunarak kameralara yansıdı.

Gözlemler ve Önlemler

Yetkililer, sis nedeniyle sürücülerin dikkatli olmalarını ve hızlarını azaltmalarını önerdi. Görüş mesafesindeki azalma, ulaşımı olumsuz etkileyebileceği için vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Kocaali ilçesinde sis bulutu oluştu. İlçe merkezi ve fındık...

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Kocaali ilçesinde sis bulutu oluştu. İlçe merkezi ve fındık bahçeleri sis bulutuyla kaplandı.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Kocaali ilçesinde sis bulutu oluştu. İlçe merkezi ve fındık...

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Kocaali ilçesinde sis bulutu oluştu. İlçe merkezi ve fındık bahçeleri sis bulutuyla kaplandı.

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