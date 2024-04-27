Bist 100
9.915,62 2%
DOLAR
32,45 -0,15%
EURO
34,83 -0,66%
ALTIN
2.427,5 0,14%

İş sahibi olmak isteyenler patır patır başvuruyor! İŞKUR’dan imza niteliğinde personel alımı

KPSS gerektirmeyen çeşitli iş ilanları, büro memurluğundan güvenlik görevliliğine, şoförlükten market personeline, kasiyerlikten elektrikçiliğe kadar geniş bir yelpazede devam etmekte. İşte konuya dair detaylar...

Yayın Tarihi: 27.04.2024 12:30
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 12:30
İş sahibi olmak isteyenler patır patır başvuruyor! İŞKUR’dan imza niteliğinde personel alımı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), işverenlerle iş arayanları bir araya getiren canlı bir platform olarak hizmet veriyor ve 125.883 açık iş ilanıyla iş arayanların önünü açıyor! İŞKUR’un düzenli olarak yenilenen portalı aracılığıyla, aktif iş arayışındaki bireyler profil güncellemesi yaparak bu iş fırsatlarına ulaşabilirler.

İŞKUR

İŞKUR, büro memurluğundan güvenlik görevliliğine, şoförlükten market elemanlığına, garsonluktan temizlik hizmetlerine kadar birçok alanda geniş kontenjanlar sunuyor. Ayrıca, kaynakçılık, mobilyacılık ve paketleme gibi el sanatlarına dayalı mesleklerde de pek çok iş imkanı bulunmakta.

Bu iş kategorileri, çeşitli kariyer seçenekleriyle dolu açık pozisyonlar aracılığıyla sizlere yeni yollar sunmaktadır. İş arayışınızı bu sektörlere yönlendirerek, geniş yelpazedeki iş fırsatları içinden kendinize en uygun olanı seçebilirsiniz. 

İŞKUR ALIM

İŞKUR İŞ BAŞVURUSU ADIMLARI

Meslek ve Pozisyon Seçimi

Arzu ettiğiniz mesleği, pozisyonu ve şehri belirleyerek arama yapın.

Eğitim Bilgileri

Eğitim durumunuzu sisteme girin.

İlan Seçimi

Açık iş ilanları arasından birini seçin ve başvuru koşullarını inceleyin.

Özel Durumlar

Herhangi özel bir durumunuz varsa, bunu belirtin.

Başvuru Yapma

Seçtiğiniz iş ilanına başvurunuzu tamamlayın.

İŞKUR, iş arayanlara geniş imkanlar tanırken, işverenlere de nitelikli ve hevesli çalışanlar bulma konusunda yardımcı oluyor. Kariyer yolculuğunuzda yeni bir sayfa açmak için İŞKUR tarafından sunulan bu imkanları değerlendirin!

İLGİLİ HABERLER

Şok markete herkesin yana yakala aradığı ürün geliyor! Yarın herkes markete koşacak

Airfryer’ı olan kesin bu tarifi denesin! 15 dakikada bol çikolatalı kurabiye yapacaksınız

SON DAKİKA FIRSATI DUYURULDU! 25 Bin TL’ye tapunuz hazır

Akbank kartınız varsa sakın fırsatı kaçırmayın! Paraya ihtiyacı olan 100 Bin TL veriliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL
2
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
3
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
4
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor
5
Honda Civic için ÖTV kaldırıldı! İkinci el parasına peynir ekmek gibi kapışılacak
6
Beklenen bekçi alımı geldi! Lise, ön lisans, lisans mezunlarına müjde
7
Kura ile personel alımı yapılacak! 50 yaşa kadar başvurular alınıyor

SON DAKİKA FIRSATI DUYURULDU! 25 Bin TL’ye tapunuz hazır

İş sahibi olmak isteyenler patır patır başvuruyor! İŞKUR’dan imza niteliğinde personel alımı

Bu tarif sabah kahvaltı sofralarınızı şenlendirecek! 10 dakikada puf puf bazlama tarifi

Akbank kartınız varsa sakın fırsatı kaçırmayın! Paraya ihtiyacı olan 100 Bin TL veriliyor

SON DAKİKA: O banka gelene 70 Bin TL ödeme yatırıyor!

Şok markete herkesin yana yakala aradığı ürün geliyor! Yarın herkes markete koşacak

Müstakil ev almak isteyenler DİKKAT! 219 Bin TL destek ödenecek

5 malzemeniz varsa ev pizzanız hazır! Sadece yarım saat vaktinizi alacak

Bim’de 30 Nisan kampanyası! Müşteriler tüm ihtiyaçlarını bedavaya alabilecek

Airfryer’ı olan kesin bu tarifi denesin! 15 dakikada bol çikolatalı kurabiye yapacaksınız

Tatil yerinde 48 ay vade sonra ev sahibi olacaksınız! Ömürlük yatırımın şartları

2 Milyon TL’lik eviniz hazır! Anahtarı kapıp rahat rahat ödeme yapacaksınız