İş sahibi olmak isteyenler patır patır başvuruyor! İŞKUR’dan imza niteliğinde personel alımı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), işverenlerle iş arayanları bir araya getiren canlı bir platform olarak hizmet veriyor ve 125.883 açık iş ilanıyla iş arayanların önünü açıyor! İŞKUR’un düzenli olarak yenilenen portalı aracılığıyla, aktif iş arayışındaki bireyler profil güncellemesi yaparak bu iş fırsatlarına ulaşabilirler.





İŞKUR, büro memurluğundan güvenlik görevliliğine, şoförlükten market elemanlığına, garsonluktan temizlik hizmetlerine kadar birçok alanda geniş kontenjanlar sunuyor. Ayrıca, kaynakçılık, mobilyacılık ve paketleme gibi el sanatlarına dayalı mesleklerde de pek çok iş imkanı bulunmakta.

Bu iş kategorileri, çeşitli kariyer seçenekleriyle dolu açık pozisyonlar aracılığıyla sizlere yeni yollar sunmaktadır. İş arayışınızı bu sektörlere yönlendirerek, geniş yelpazedeki iş fırsatları içinden kendinize en uygun olanı seçebilirsiniz.





İŞKUR İŞ BAŞVURUSU ADIMLARI

Meslek ve Pozisyon Seçimi

Arzu ettiğiniz mesleği, pozisyonu ve şehri belirleyerek arama yapın.

Eğitim Bilgileri

Eğitim durumunuzu sisteme girin.

İlan Seçimi

Açık iş ilanları arasından birini seçin ve başvuru koşullarını inceleyin.

Özel Durumlar

Herhangi özel bir durumunuz varsa, bunu belirtin.

Başvuru Yapma

Seçtiğiniz iş ilanına başvurunuzu tamamlayın.

İŞKUR, iş arayanlara geniş imkanlar tanırken, işverenlere de nitelikli ve hevesli çalışanlar bulma konusunda yardımcı oluyor. Kariyer yolculuğunuzda yeni bir sayfa açmak için İŞKUR tarafından sunulan bu imkanları değerlendirin!