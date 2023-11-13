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İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova, İzmir ve 4 ile uyarı yağdı! Sabah başlayıp akşama kadar sürecek

İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova, İzmir ve 4 ile uyarı yağdı! Sabah başlayıp akşama kadar sürecek Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre yarın sabahtan itibaren Marmara kıyısı, Ege kıyısı ve doğu Antalya'da sağanak yağış bekleniyor.