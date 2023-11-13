İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova, İzmir ve 4 ile uyarı yağdı! Sabah başlayıp akşama kadar sürecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre yarın sabahtan itibaren Marmara kıyısı, Ege kıyısı ve doğu Antalya'da sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre yarın sabahtan itibaren Marmara kıyısı, Ege kıyısı ve doğu Antalya'da sağanak yağış beklenmekte. Ayrıca Antalya çevresinde görülen sağanak yağışların doğu bölgede yer yer çok şiddetli olabileceği vurgulandı.
Batı bölgede ise İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla'da sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağışların yoğunlaşabileceği kaydedildi.