Bakanlık onlarca alım yapacak! Lise mezunu olsanız yeter

Milyonlarca işsiz vatandaşın yüzünü güldürecek bir istihdam haberi geldi. Kamuda çalışmak isteyenler için o kurumdan yeni bir iş duyurusu geldi. Detaylar haberimizde…







SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR! ŞARTLAR BELLİ OLDU

Sayıştay'a personel alım başvuruları devam ediyor. Peki başvuru şartları neler? Başvuru koşulları nelerdir? Başvurular nereye ve nasıl alınacak?

Sayıştay Başkanlığı'na personel alımı için başvurular alınmaya devam ediyor. Peki başvuru şartları neler? Başvuru koşulları nelerdir? Başvurular nereye ve nasıl alınacak?

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALACAK

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuru sahibinin T.C. Kamu Hizmeti Kanununda belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. Vatandaş olması, askerlik yapmamış olması ve Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli maaşı, maluliyet aylığı veya yaşlılık aylığı almamış olması gerekmektedir.

BAŞVURU NİTELİKLERİ NELER?

Büro personeli alımı 4 kadro için “Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, İnsan Kaynakları Yönetimi, İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi” önlisans mezunu olmak, 2022 KPSS en az 70 puan almak gerekiyor.

BAŞVURULAR NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

Sayıştay'a personel alım başvuruları 25 Mayıs'a kadar yapılabilecek. Adaylar yalnızca kariyer kapısı kamu işe alım web sitesinden çevrimiçi başvuru yapabilirler.