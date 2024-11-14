Yalova Termal Tesisleri Ara Tatilde Yüzde 100 Dolulukla Hizmet Veriyor

Yalova'daki Termal Tesisler Doluluk Oranlarından Memnun

Yalova'daki termal tesisler, 2024-2025 eğitim öğretim yılı birinci dönem ara tatilini yüzde 100'e yakın doluluk oranıyla geçiriyor. İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler, aileleriyle birlikte bu dönemi sağlık dolu termal havuzlarda değerlendiriyor.

Hareketliliğin Artması

9 Kasım'da ara tatile giren okul öncesi eğitim kurumları ile ilk ve orta dereceli okullar, Termal ilçesinde büyük bir hareketlilik oluşturdu. Öğrenciler havuzda yüzerken, doğa yürüyüşleri yaparak Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait tarihi alanları aileleriyle keşfediyor. Bu süreçte bol oksijen alırken aynı zamanda moral de depoluyorlar.

Murat Söker’den Açıklamalar

Sağlık Bakanlığı Yalova Termal Kaplıcaları İşletme Müdür Yardımcısı Murat Söker, ara tatilin birkaç hafta öncesinde yapılan rezervasyonlarda ciddi bir artış gözlemlendiğini belirtti. Tatilin başlamasıyla birlikte yoğunluğun arttığını söyleyen Söker, %90'ın üzerinde doluluk oranıyla hizmet verdiklerini aktardı.

Tesis Hakkında Bilgiler

Tesisin bulunduğu ormanlık alan, 3 bin 600 hektar arazi üzerine kurulmuş durumda. Söker, bölgenin 2 bin 500-3 bin yıl geçmişinin bulunduğunu ve Roma, Helenistik, Doğu Roma ve Bizans dönemlerine ait tarihi yapılar barındırdığını ifade etti. Dönem içerisinde çeşitli amaçlarla kullanılmış olan termal havuz, Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren aktif olarak kullanılmaktadır. Bu havuz, misafirlere 35-38 derece arasında ayarlanmış termal kaplıca sularıyla sunulmaktadır.

Termal Tesislere Yoğun İlgi

İlçedeki otellerden birinin müdürü Sabri Ersoy, Cumartesi itibarıyla %100 dolulukla hizmet vermeye başladıklarını ve çocuk yoğunluğu olan ailelerin açık termal havuzları tercih ettiğini belirtti. Bu nedenle talep oldukça yüksek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.