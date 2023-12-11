Deodorant lekelerini silgi gibi siliyor! Kıyafetler tertemiz kalacak

Sıcak havalarda deodorant kullanımının yaygın olduğu dönemlerde, kıyafetlerde oluşan deodorant lekeleri, doğal çözümlerle temizlenebilir. İşte, deodorant lekelerinden kurtulmak için renkli ve beyaz kıyafetlerde uygulanabilecek doğal yöntemler...

Deodorant lekelerini silgi gibi siliyor! Kıyafetler tertemiz kalacak
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Deodorant lekelerinin kıyafetlerde yarattığı sorunlar sıcak havalarda sıkça karşılaşılan bir durum. Bu lekeler zamanla terle birleşerek daha belirgin hale gelebiliyor. Renkli ve beyaz kıyafetlerde farklı izler bırakan deodorant lekelerini temizlemenin doğal yolları şu şekilde:

DEODORANT LEKELERİ NASIL ÇIKAR?

deodorant lekesi

Renkli kıyafetlerde:

Renkli kıyafetlerdeki deodorant lekelerini çıkarmak için farklı doğal yöntemler bulunuyor. Ilık su ve çamaşır deterjanı karışımı, lekeli bölgeleri temizlemek için etkili olabilir. Amonyak ve su karışımıyla lekeleri silebilir ya da kaya tuzuyla hazırlanan karışımda kıyafeti bekletebilirsiniz. Ayrıca, su ve sirke karışımıyla da lekeleri çıkarmak mümkün. Limon suyu ve tuz kullanarak da lekeli bölgeyi temizlemek ve karbonat macunuyla ovma yöntemi bu çözümler arasında yer alıyor. Bunların yanı sıra, aspirin suyuyla lekeli bölgeyi silmek de etkili bir çözüm olabilir.

Beyaz kıyafetlerde:

Beyaz kıyafetlerdeki deodorant lekelerini temizlemek için farklı yöntemler mevcut. Ilık su, çamaşır suyu ve deterjan karışımıyla lekeleri çıkarabilir veya amonyak kullanarak lekeli bölgeleri temizleyebilirsiniz. Ayrıca, oksijenli su ve alkollü su gibi yöntemler de beyaz kıyafetlerdeki lekelerin giderilmesine yardımcı olabilir.

Deodorant lekelerinin kıyafetlerden çıkarılması için doğal çözümler arayışı sıkça tercih ediliyor. Ancak her kumaş ve leke için uygun olan yöntemler farklılık gösterebilir. Bu doğal çözümleri denemeden önce, kıyafetinizin kumaş türüne uygun olup olmadığını kontrol etmek önemlidir.

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