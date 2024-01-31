Balık burcu 5-11 Şubat 2024 haftalık yorumu: Bu hafta neler bekliyor?

Duygu Demir: Sevgili Balıklar ve Yükselen Balıklar 5-11 Şubat haftalık yorumunuz

Sevgili balık ve yükselen balık burçları, bu hafta gökyüzünde kova ve oğlak burçlarının etkisi sürüyor. Oğlak burcu sizin için hedeflerinize ulaşmak, sosyal çevrenizden faydalanmak, davetlere katılmak, iletişim kurmak gibi konuları ön plana çıkarıyor. Ancak bu enerji daha çok olgun ve tecrübeli kişilerle ilişki kurmanızı, romantizmden çok iş ve kariyer odaklı olmanızı gerektiriyor. Bu arada güneş kova burcunda 12. evinizde ilerliyor. Pazartesi günü Merkür de kova burcuna geçiyor ve 12. evinizi hareketlendiriyor. 19 Şubat’ta balık sezonu başlamadan önce son bir geri çekilme ve içe dönme dönemi yaşıyorsunuz. Geçmiş iki yılda yaşadığınız kayıplar, krizler, hayal kırıklıkları, sağlık sorunları ne varsa bunları gözden geçiriyor, hayatınızdan çıkarmak istediklerinizi belirliyorsunuz. Belki de detoks yaparak, vücudunuzu ve ruhunuzu arındırmaya çalışıyorsunuz. Bu süreçte kendinize özen göstermeniz, ruh sağlığınızı ve iç dünyanızı ihmal etmemeniz çok önemli. Kontrol edemediğiniz durumlarla karşılaşabilir, Merkür’ün puntoyla yaptığı açı nedeniyle sert sözler duyabilir, gizli düşmanlıklar hissedebilirsiniz. Ama bunların hepsi geçici, endişelenmeyin. Zaten gökyüzü size yakında güzel sürprizler yapacak. Kilo ve kuzey ay düğümü arasındaki yakın temas, önümüzdeki hafta finansal anlamda şanslı fırsatlar, imkanlar, ortamlar sunacak size. Bu da moralinizi yükseltecek.

Balık Burcu Yeni Ay Etkisi

Bu hafta cumartesi günü sabah 01:59’da kova burcunda bir yeni ay gerçekleşiyor. Bu yeni ay sizin için tam bir salıverme, bırakma, teslim olma enerjisi taşıyor. Zaten sizin burcunuzun doğası da böyle olduğu için bu enerjiyi daha yoğun hissediyorsunuz. Yeni ayın kendisi de size fikirlerinizin, bakış açınızın, tutumunuzun değiştiğini, olan biteni kabullenip gözlemlediğinizi gösterecek. Bu belki de çok net anlaşılmayacak, ama Satürn’ün sizin lehinize olduğunu unutmayın. Bence şöyle bir durum söz konusu: Kendi hayatınızla ilgili nereye gitmek istediğinizi biliyorsunuz, ama henüz bu yoldaki her adımı kontrol altına alamıyorsunuz. Hayat size bazı dersler veriyor, kontrol dışı bir düşmanlık, son dakika bir aksilik, bir kayıp yaşayabilirsiniz. Ya da genel olarak olayları kontrol edemediğiniz, son dakika aksilikleriyle uğraştığınız bir dönem olabilir. Ama bunlar sizi yıldırmasın, bırakın ne olacaksa olsun. Uranüs’ün de işin içinde olduğunu düşünürsek, sizin aydınlanmanızı, yeni kararlar almanızı, bazı konularda vazgeçmenizi sağlayacak. Belki de yakınlarınızdan bazılarıyla, kardeş, kuzen gibi, ilişkilerinizi yeniden düzenlemeniz gerekecek. Bu bir görmeli, aydınlanmalı, fark etmeli bir yeni ay. Bu da geçtikten sonra zaten yavaş yavaş sizin döneminize giriyoruz. 19 Şubat’ta bu şu demek olacak: Ben kendime güveniyorum, kendi kararlarımı alabiliyorum, ne istediğimi biliyorum, artık bana yaramayanlar gitti. Böyle bir netliğe kavuşacaksınız ve ilişkileriniz de daha güzel, daha değerli, daha uyumlu olacak. O yüzden biraz salıverin, biraz akışa bırakın diyeceğim size bu birkaç günlük süreçte sevgili balık burçları.