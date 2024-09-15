Balıkesir'de Düğün Törenine Esprili Hediye: Mezar Taşı

Esprili Düğün Hediyesi Balıkesir'de Dikkat Çekti

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, yeni bir hayata adım atan Çağlar ve Nazlıcan Eker çifti, düğünlerinde ilginç bir hediye aldı. Damadın arkadaşları, esprili bir jestle mermerden hazırlanmış bir mezar taşı hediye ettiler.

Arkadaşlarından Sürpriz Hediye

Düğün sırasında, damadın arkadaşları anons edilerek çiftin yanına geldi. Damat Çağlar Eker'in adı ve doğum tarihi yer alan mezar taşında, "Ölüm tarihi" kısmında ise düğün tarihinin yer alması dikkat çekti. Taşın üzerine, "Yapma dedik dinlemedin, ille de evleneceğim dedin. Aramızdan erken gittin, Çağlar'ım sen şimdi bittin." yazıldığı görüldü.

Mesleğiyle Uyumlu Bir Hediye

Mermer işçisi olan Çağlar Eker, hediye karşısında oldukça şaşırdığını belirtti. "Böyle güzel bir günde kendi yaptığımız bir işle ilgili hediye almak bizi biraz şaşırtsa da mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Damadın arkadaşlarından Erdem Arslan, yıllardır süren dostluklarıyla birlikte bu esprili hediyeyle düğünlerini kutlamak istediklerini dile getirdi. "Kendisine mezar taşı hazırlattık. En iyi hediyenin bu olduğunu düşündük. Umarım çok mutlu olur, mutlu bir ömür geçirirler. Ruhuna el Fatiha." diyerek duygularını paylaştı. Diğer arkadaşı Celil Berat Güngör de çifte mutluluklar diledi.