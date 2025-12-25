DOLAR
Balıkesir'de Üniversiteliler 'Taşırken Dönüştür' Sıfır Atık Projesini Başlattı

Burhaniye'de Balıkesir Üniversitesi öğrencileri 'Taşırken Dönüştür' projesiyle reçel ve turşu kavanozları dağıtarak esnafı sıfır atık konusunda bilgilendirdi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 12:21
Proje ve uygulama

Burhaniye İlçesinde, Balıkesir Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilemler Fakültesi öğrencileri "Taşırken Dönüştür" adlı sıfır atık projesini hayata geçirdi. Gastronomi Bölümü 3. Sınıf öğrencilerinin başlattığı çalışmada, öğrenciler tarafından üretilen reçel ve turşu kavanozları esnafa dağıtılırken aynı zamanda sıfır atık bilinci hakkında bilgilendirme yapıldı.

Etkinlik detayları

Etkinlik için Hürriyet Caddesi'nde bir araya gelen öğrenciler, caddedeki esnafları ziyaret etti. Etkinliğe Uygulamayı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban ile Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Hasan Varol da katıldı.

Caddeyi gezen 5 öğrenci, üzerinde Taşırken Dönüştür yazan torbalar içinde hazırladıkları turşu ve reçelleri dağıttı ve esnafları sıfır atık konusunda bilgilendirdi. Öğrenciler Hürriyet Caddesi'ndeki 30 esnafı ziyaret etti.

Öğrencilerin görüşleri

Ziynet Yayla "Biz Burhaniye Uygulamalı Bilimler Gastronomi 3.Sınıf öğrencisiyiz. Fakültemizde sosyal sorumluluk projesi kapsamında sıfır atık adına bir proje yürütüyoruz. Projemizin adı Taşırken Dönüştür. Projeni amacı sıfır atık bilincini yaygınlaştırmak. Bu konuda insanları bilgilendirmek. Bu projelerde insanları bilinçlendirmeyi amaçladık"

Begüm Taslacı "Bu günkü projemizin adı Taşırken Dönüştür. Bu projede 5 kişi görev alıyoruz. Meyveleri sebzeleri atmak yerine bunların hepsini kullanarak turşu ve reçeller yapıyoruz. Fazlalarını atmıyoruz. Bu projemizin amacı atığı minimum seviyeye indirmek"

Zeki Özkan "Bu gün projemiz gereği halkımızı ve esnaflarımızı bilinçlendirmek için çanta dağıtımına çıktık. Atıklardan ürünler ürettik, tüketilebilir şekilde. Bu ürünlerle esnafı bilinçlendirmek en büyük hedefimiz bu proje de olduğum için mutluluk duyuyorum"

GÖREV ALAN ÖĞRENCİLER

SIFIR ATIK ANLATTI

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

