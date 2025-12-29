Balıkesir'de Yüzen Bitki Adacıklarıyla Su Arıtma Projesi

Balıkesir Üniversitesi Botanik Bahçesi'nde başlatılan pilot çalışma ile gölet suyunun bitkisel yöntemlerle temizlenmesi hedefleniyor.

Projenin amacı ve destek

Çalışma, TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri kapsamında destekleniyor. Projede, suyu arıtma özelliği bulunan bitki türlerinin kullanıldığı yüzen adacıklar ile gölet suyunun biyoremediasyon yöntemiyle temizlenmesi amaçlanıyor.

Uygulama ve yöntem

Projede su arıtma potansiyeli yüksek bitkiler, özel olarak tasarlanan ve su yüzeyinde kalabilen yüzen adacıklara dikildi. Bitkilerin kökleri tamamen suyun içinde kalırken gövde ve dalları su yüzeyinin üzerinde bulunuyor. Bu sayede bitkilerin kökleri aracılığıyla su içerisindeki besin maddelerini ve kirleticileri absorbe etmeleri hedefleniyor.

Proje ekibi

Projenin danışmanlığını Prof. Dr. Fatih Satıl yürütüyor. Araştırma ekibinde BAÜN Biyoloji Bölümü öğrencileri Şevval Kızılcaoglu, Ayşegül Gürsoy ve Nermin Edis yer alıyor.

Beklenen katkılar

Projenin öncelikli amacı, yüzen adacık sistemi üzerinde yetiştirilen bitkilerin göletlerde hayatta kalabildiğini ve biyoremediasyon özelliklerini sürdürebildiklerini bilimsel olarak ortaya koymak. Elde edilecek verilerin, kentsel ve doğal sulak alanların temizlenmesinde doğa tabanlı çözüm alternatiflerine katkı sağlaması bekleniyor. Çalışma ayrıca çevre dostu ve sürdürülebilir su arıtma yaklaşımlarının yaygınlaşmasına ve öğrencilerin bilimsel araştırma kültürü kazanmasına olanak tanımayı amaçlıyor.

