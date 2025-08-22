DOLAR
41 -0,14%
EURO
48,16 -1,01%
ALTIN
4.446,57 -1,21%
BITCOIN
4.788.471,4 -3,57%

Balıkesir Sındırgı'da 6,1'lik Deprem: Şerif Paşa Camisi'nin Güvenlik Kamerası Kaydetti

10 Ağustos'ta Sındırgı'da meydana gelen 6,1'lik depremin anı, tarihi Şerif Paşa Camisi'nin güvenlik kamerasınca kaydedildi; cami geçici olarak kapatıldı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 18:59
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 19:15
Balıkesir Sındırgı'da 6,1'lik Deprem: Şerif Paşa Camisi'nin Güvenlik Kamerası Kaydetti

Balıkesir Sındırgı'da 6,1'lik Deprem: Şerif Paşa Camisi'nin Güvenlik Kamerası Kaydetti

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos tarihinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem anı, tarihi Şerif Paşa Camisi'nin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Hasar tespiti

Deprem sonucu caminin minaresi ve iç bölümleri hasar gördü. Yapılan incelemeler sonucunda yetkili ekipler, caminin geçici olarak ibadete kapatılmasına karar verdi.

İbadet ve barınma düzenlemeleri

Kent sakinleri, AFAD ekiplerince cami avlusuna kurulan çadırda namaz kılıyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde, tarihi...

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde, tarihi Şerif Paşa Camisi hasar aldığı tespit edildi. Cami, geçici olarak ibadete kapatıldı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde, tarihi...

İLGİLİ HABERLER

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı
2
10 saniyede kravat bağlama tüyosu! Tekniği bilenler dakikalarca uğraşmıyor
3
41 kere maşallah sözünün gizemi ortaya çıktı! Meğer bu yüzden deniyormuş
4
Kara Kış'ın Erzurum Çekimleri Başladı: 1939 Depreminin Hikayesi Canlanıyor
5
Gümüşhane’de Satala Antik Kenti Karlı Görselliği ile Büyülüyor
6
Fas’ta İstiklal Marşı ve Çanakkale Zaferi Kutlaması

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası