Balıkesir Sındırgı'da 6,1'lik Deprem: Şerif Paşa Camisi'nin Güvenlik Kamerası Kaydetti

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos tarihinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem anı, tarihi Şerif Paşa Camisi'nin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Hasar tespiti

Deprem sonucu caminin minaresi ve iç bölümleri hasar gördü. Yapılan incelemeler sonucunda yetkili ekipler, caminin geçici olarak ibadete kapatılmasına karar verdi.

İbadet ve barınma düzenlemeleri

Kent sakinleri, AFAD ekiplerince cami avlusuna kurulan çadırda namaz kılıyor.

