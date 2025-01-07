Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Yeni yılın başlamasıyla birlikte, her sektörde olduğu gibi bankacılık alanında da zam haberleri gelmeye başladı. Bu gece yarısından itibaren, bankalar tarafından sunulan elektronik fon transferi (EFT) ücretlerine dev bir zam uygulandı.

Bankalar, 2025 yılı için belirlenen yeni EFT tarifelerini kamuoyuna açıkladı ve milyonlarca banka müşterisi artık EFT işlemlerinde daha fazla ödeme yapmak zorunda kalacak.

Yüzde 44,38’lik Zam Çarpıcı!

Bankalar arasında yapılan para transferleri için alınan EFT ücretlerine tam %44,38 oranında zam yapıldı. Bu oran, son yılların en yüksek artışı olarak kaydedildi. 2024 yılı için alınan bu kararlar, tüm bankalar için geçerli olacak ve 2025 yılı boyunca uygulanmaya devam edecek.

Yeni EFT Tarifesi Uygulamaya Girdi

Yeni tarifeye göre, EFT ücretleri gönderilen tutara göre değişiklik gösterecek. Yarından itibaren geçerli olacak yeni EFT ücretleri şu şekilde olacak:

Küçük Tutarlı Transferler: 6.300 TL'ye kadar olan para transferlerinde EFT ücreti 4,43 TL'den 6,39 TL'ye çıkacak. Bu, küçük miktarlarda sık sık EFT yapanlar için büyük bir artış anlamına geliyor.

6.300 TL'ye kadar olan para transferlerinde EFT ücreti 4,43 TL'den 6,39 TL'ye çıkacak. Bu, küçük miktarlarda sık sık EFT yapanlar için büyük bir artış anlamına geliyor. Orta Ölçekli İşlemler: 6.300 TL ile 304.800 TL arasındaki transferlerde, EFT komisyonu 8,86 TL'den 12,79 TL'ye yükselecek. Bu aralıkta işlem yapan işletmeler ve bireyler de bu artıştan etkilenecek.

6.300 TL ile 304.800 TL arasındaki transferlerde, EFT komisyonu 8,86 TL'den 12,79 TL'ye yükselecek. Bu aralıkta işlem yapan işletmeler ve bireyler de bu artıştan etkilenecek. Yüksek Meblağlı Transferler: 304.800 TL üzerindeki işlemlerde ise bankalar müşterilerinden sabit 159,97 TL komisyon alacak.

Bu uygulama, bankacılık işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm kullanıcılar için önemli bir değişim yaratacak. Müşterilerin, yeni tarifeleri göz önünde bulundurarak işlem yapmaları önem taşıyor.