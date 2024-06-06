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Bankada çalışmak isteyene başvurular açıldı! 4 şartla lise mezunu personel alımı

Anadolubank, birçok pozisyon için personel alımı yapacağını duyurdu! İşte alım yapılacak kadrolar, başvuru şartları ve detaylar…

Yayın Tarihi: 06.06.2024 12:22
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 12:22
Bankada çalışmak isteyene başvurular açıldı! 4 şartla lise mezunu personel alımı

Anadolubank, ekibini genişletmek için çeşitli pozisyonlarda yetenekli adaylar arıyor! İşte detaylar...

ANADOLU BANK

ANADOLUBANK İŞ İLANLARI: FARKLI KADROLARDA PERSONEL ALIMI

Anadolubank, büyüyen kadrosuna yeni yetenekler katmak için çeşitli pozisyonlarda personel alımı yapmaktadır. İşte alım yapılacak kadrolar ve başvuru şartları:

Portföy Yöneticisi / Yönetmeni:

• Bankacılık sektöründe en az 3 yıl deneyimli,

• İlgili segmentlerde bankacılık ürün bilgisine sahip,

• Mali analiz ve kredi teklifi hazırlama sürecinde bilgili,

• İletişim kabiliyeti yüksek.

Güvenlik Görevlisi:

• Özel güvenlik konusunda tecrübe sahibi,

• Silahlı özel güvenlik kimlik kartı sahibi,

• Asgari lise mezunu,

• Disiplinli ve sorumluluk sahibi,

• İletişim ve temsil kabiliyeti yüksek,

• Askerlik hizmetini tamamlamış.

Hazine Uzmanı:

• Yeni mezun veya banka ve aracı kurum hazinelerinde en fazla 5 yıl tecrübesi olan,

• Tecrübeli adaylar için türev ürün, finansal matematik ve hazine/bilanço bilgisine sahip,

• Finans, ekonomi, mühendislik veya istatistik bölümlerinden mezun,

• Finansal piyasalara ve hazine ürünlerine ilgi duyan,

• Tecrübeli adaylar için tercihen SPK Düzey 3 ve Türev Araçlar lisansına sahip,

• İyi seviyede yazılı ve sözlü İngilizce bilen.

Bordro ve Özlük İşleri Uzmanı:

• Bordro ve özlük işleri konusunda deneyimli,

• İnsan kaynakları süreçlerine hakim,

• İletişim becerileri güçlü,

• Detaylara önem veren,

• İş disiplini yüksek.

Bordro ve Özlük İşleri Uzmanı:

• İlgili üniversite bölümlerinden mezun,

• Bordrolama ve özlük işleri alanında 2-3 yıl tecrübeli,

• Yasal mevzuatlara vakıf,

• Excel kullanarak etkin raporlama yapabilen,

• Analitik düşünce yapısına sahip, detaylara önem veren ve titiz,

• Güçlü iletişim becerilerine sahip,

• İş takibinde başarılı ve ekip çalışmasına uygun.

Pos Uzmanı:

• İlgili üniversite bölümlerinden lisans derecesine sahip,

• Üye işyeri ve Pos operasyonel süreçlerinde deneyimli,

• Pos uygulamalarını yönetme becerisine sahip,

• Gerekli durumlarda diğer bankalarla iletişim kurabilen,

• MS Office programlarına hakim,

• Banka kartları ve ön ödemeli kart işlemleri konusunda bilgili.

Hazine Pazarlama Uzmanı:

• İlgili üniversite bölümlerinden mezun,

• Tercihen bankaların Hazine Pazarlama Bölümünde en fazla 2 yıl deneyimli,

• Banka hazine ürünlerine hakim ve piyasayı yakından takip edebilen,

• Tercihen SPK İleri ve Türev ürünler lisansına sahip,

• İyi seviyede yazılı ve sözlü İngilizce bilgisi olan,

• Dinamik çalışma ortamına uyum sağlayabilen,

• Ekip çalışmasına yatkın, sonuç odaklı ve analitik düşünme yeteneğine sahip.

BAŞVURU EKRANI

Anadolubank’ın güncel iş ilanlarına ve daha fazlasına Anadolubank Kariyer Sayfası üzerinden ulaşabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz!



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