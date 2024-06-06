Bankada çalışmak isteyene başvurular açıldı! 4 şartla lise mezunu personel alımı

Anadolubank, ekibini genişletmek için çeşitli pozisyonlarda yetenekli adaylar arıyor! İşte detaylar...
ANADOLUBANK İŞ İLANLARI: FARKLI KADROLARDA PERSONEL ALIMI
Anadolubank, büyüyen kadrosuna yeni yetenekler katmak için çeşitli pozisyonlarda personel alımı yapmaktadır. İşte alım yapılacak kadrolar ve başvuru şartları:
Portföy Yöneticisi / Yönetmeni:
• Bankacılık sektöründe en az 3 yıl deneyimli,
• İlgili segmentlerde bankacılık ürün bilgisine sahip,
• Mali analiz ve kredi teklifi hazırlama sürecinde bilgili,
• İletişim kabiliyeti yüksek.
Güvenlik Görevlisi:
• Özel güvenlik konusunda tecrübe sahibi,
• Silahlı özel güvenlik kimlik kartı sahibi,
• Asgari lise mezunu,
• Disiplinli ve sorumluluk sahibi,
• İletişim ve temsil kabiliyeti yüksek,
• Askerlik hizmetini tamamlamış.
Hazine Uzmanı:
• Yeni mezun veya banka ve aracı kurum hazinelerinde en fazla 5 yıl tecrübesi olan,
• Tecrübeli adaylar için türev ürün, finansal matematik ve hazine/bilanço bilgisine sahip,
• Finans, ekonomi, mühendislik veya istatistik bölümlerinden mezun,
• Finansal piyasalara ve hazine ürünlerine ilgi duyan,
• Tecrübeli adaylar için tercihen SPK Düzey 3 ve Türev Araçlar lisansına sahip,
• İyi seviyede yazılı ve sözlü İngilizce bilen.
Bordro ve Özlük İşleri Uzmanı:
• Bordro ve özlük işleri konusunda deneyimli,
• İnsan kaynakları süreçlerine hakim,
• İletişim becerileri güçlü,
• Detaylara önem veren,
• İş disiplini yüksek.
Bordro ve Özlük İşleri Uzmanı:
• İlgili üniversite bölümlerinden mezun,
• Bordrolama ve özlük işleri alanında 2-3 yıl tecrübeli,
• Yasal mevzuatlara vakıf,
• Excel kullanarak etkin raporlama yapabilen,
• Analitik düşünce yapısına sahip, detaylara önem veren ve titiz,
• Güçlü iletişim becerilerine sahip,
• İş takibinde başarılı ve ekip çalışmasına uygun.
Pos Uzmanı:
• İlgili üniversite bölümlerinden lisans derecesine sahip,
• Üye işyeri ve Pos operasyonel süreçlerinde deneyimli,
• Pos uygulamalarını yönetme becerisine sahip,
• Gerekli durumlarda diğer bankalarla iletişim kurabilen,
• MS Office programlarına hakim,
• Banka kartları ve ön ödemeli kart işlemleri konusunda bilgili.
Hazine Pazarlama Uzmanı:
• İlgili üniversite bölümlerinden mezun,
• Tercihen bankaların Hazine Pazarlama Bölümünde en fazla 2 yıl deneyimli,
• Banka hazine ürünlerine hakim ve piyasayı yakından takip edebilen,
• Tercihen SPK İleri ve Türev ürünler lisansına sahip,
• İyi seviyede yazılı ve sözlü İngilizce bilgisi olan,
• Dinamik çalışma ortamına uyum sağlayabilen,
• Ekip çalışmasına yatkın, sonuç odaklı ve analitik düşünme yeteneğine sahip.
BAŞVURU EKRANI
Anadolubank’ın güncel iş ilanlarına ve daha fazlasına Anadolubank Kariyer Sayfası üzerinden ulaşabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz!