Bankada memur olmak isteyen başvuruya hücum edecek! İş Bankası yaş şartıyla banka personeli alacak

Türkiye İş Bankası, İstanbul'un birçok ilçesinde Memur pozisyonunda görevlendirmek üzere personel alımı yapacak. İş Bankası kariyer sayfasında yer alan duyuruya göre, Şişli, Kağıthane, Beşiktaş, Bakırköy, Küçükçekmece, Bayrampaşa, Avcılar, Fatih, Gaziosmanpaşa, Bağcılar, Başakşehir, Ataşehir, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kadıköy, Esenler, Maltepe, Arnavutköy, Güngören, Zeytinburnu, Ümraniye, Üsküdar, Beykoz, Çekmeköy ilçelerinde İş Bankası Şubelerinde görevlendirilmek üzere memur alımına başvurular devam ediyor. Ancak, belirtilen ilçelerde ikamet etmeyen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınmayacağı açıklandı.

Başvuru şartları arasında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, 4 yıllık üniversite mezuniyeti, 30 yaşını doldurmamış olma (26.11.1993 sonrasında doğanlar başvurabilir), askerlik görevini tamamlama veya muaf olma, 2024 Aralık ayına kadar tecil ettirme, sağlık durumunun Türkiye genelinde görev yapmaya uygun olma, zorunlu hizmet yükümlülüğü taşıma ve kamu haklarından yoksun olmama gibi kriterler bulunuyor. Ayrıca, daha önce Banka tarafından düzenlenen benzer sınavlarda mülakat aşamasını geçemeyen adaylar başvuru yapamayacak. İstanbul ilinde ikamet etme şartı da aranmaktadır ve belirtilen ilçelerde ikamet etmeyen adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. Başvuruların 26 Kasım 2023 tarihine kadar yapılabileceği belirtiliyor.





İş Bankası, memur alımı için resmi bir duyuru yayımladı ve pozisyonun iş tanımını paylaştı. Yapılan açıklamada, "Memur pozisyonundaki ekip arkadaşlarımız, Şubelerimizde gişe, operasyon, satış, kredi gibi temel bankacılık hizmetlerinin sunulmasında görev alırlar." ifadesi kullanıldı. Başvurular, 26 Kasım 2023 tarihine kadar İş Bankası Kariyer sayfası üzerinden gerçekleştirilecek. İlan detaylarına ve başvuru şartlarına ulaşmak için ilgili internet adresi ziyaret edilebilir.