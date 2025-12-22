DOLAR
BARÜ'de Kampüs Hayvanları İçin 400 m² Hayvan Yaşam Merkezi

Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesi'nde kampüs hayvanları için 400 m² Hayvan Yaşam Merkezi kuruldu; öğrenciler ve personel iş birliğiyle sürdürülebilir model hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 15:52
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 15:52
Bartın Üniversitesi (BARÜ) Kutlubey Yerleşkesi'nde, kampüs içinde yaşayan hayvanların güvenli ve doğal koşullarda barınmasını sağlamak amacıyla Hayvan Yaşam Merkezi kuruldu. Proje, BARÜ'nün sosyal, erişilebilir ve kapsayıcı kampüs hedeflerine yeni bir boyut ekliyor.

Merkezin özellikleri ve iş birliği

Merkez, Kutlubey Yerleşkesinde 400 m² alana inşa edildi. Yapım ve işletme sürecinde Doğa ve Hayvan Kulübü öğrencileri ile akademik ve idari personel birlikte çalıştı. BARÜ, daha önce hayata geçirilen Öğrenci Yaşam Merkezi ve Engelsiz Yaşam Alanından sonra kampüs yaşamını zenginleştiren bu projeyi de hayata geçirmiş oldu.

Rektörün değerlendirmesi

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, merkezde incelemelerde bulunarak kulüp yetkililerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Rektör Akkaya, hayvan dostu kampüs çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayarak şunları söyledi: "Hayvanların beslenme ve barınma ihtiyaçlarını daha düzenli ve kontrollü şekilde sağlamak için Doğa ve Hayvan Kulübümüz ile birlikte sürdürülebilir bir model oluşturduk. Kampüs içinde yaşayan hayvanlarımızın güvenli ve doğal bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla bir yaşam merkezi inşa ettik. Akademisyenlerimiz, öğrencilerimiz ve Bartın esnafımızın katkılarıyla oluşturduğumuz bu projenin, diğer üniversitelerimize örnek olmasını temenni ediyorum. Başta kulüp danışmanı Doç. Dr. Lale Özdemir Şahin olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum".

Projeyle, kampüs içindeki hayvanların bakımının daha düzenli yürütülmesi ve sürdürülebilir bir yönetim modelinin oluşturulması amaçlanıyor.

