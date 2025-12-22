Buldan Gençlik Merkezi'nde Mini Hayvanat Bahçesi Kuruldu

Çocuklara hayvan sevgisi ve sorumluluk bilinci aşılanıyor

Buldan Gençlik Merkezi bahçesinde, minik kalplere hayvan sevgisi kazandırmak ve doğayla bağlarını güçlendirmek amacıyla bir mini hayvanat bahçesi oluşturuldu.

Çeşitli hayvanların yer aldığı bu özel alanda çocuklar; hayvanları yakından tanıma, onları besleme ve bakım süreçlerini gözlemleme fırsatı buluyor. Etkinlikler, eğlenerek öğrenmeyi teşvik edecek şekilde planlandı.

Uzmanlar ve gönüllüler eşliğinde gerçekleştirilen ziyaretlerde, çocuklara canlılara sevgiyle yaklaşmanın ve onların yaşam haklarına saygı duymanın önemi anlatılıyor. Uygulamalı eğitimlerle sorumluluk bilinci pekiştiriliyor.

Buldan Gençlik Merkezi, bu tür etkinliklerle çocukların empati duygularını geliştirmeye ve doğa ile hayvan sevgisini küçük yaşta kazandırmaya devam ediyor. Merkez, çocukların yaşam boyu sürecek bilinç ve duyarlılık kazanmasında rol oynamayı hedefliyor.

