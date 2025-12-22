Patnos'ta Trafik Işıkları Yeniden Faaliyete Geçti

Arıza tespiti ve hızlı müdahale

Patnos ilçe merkezinde birkaç gündür devre dışı olan trafik ışıkları, sürücüler ve yayalar için oluşturduğu risklerin ardından yeniden çalışır hale getirildi. Özellikle yoğun araç ve yaya trafiğinin yaşandığı kavşaklarda ışıkların devre dışı kalması zaman zaman aksamalara ve tehlikeli anlara neden oluyordu.

Sorunun çözümü için koordinasyonu sağlayan Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, kısa sürede arızanın kaynağını tespit etti. Trafik güvenliğini önceliklendiren ekipler, gerekli teknik incelemeleri yaparak Karayolları ekipleriyle ortak çalışma yürüttü.

Bakım, onarım ve sonuç

Karayolları yetkililerinin desteğiyle trafik ışıklarının altyapısı kontrol edildi ve gerekli bakım-onarımlar titizlikle gerçekleştirildi. Yapılan teknik müdahalelerin ardından trafik sinyalizasyon sistemi yeniden devreye alınarak sağlıklı şekilde çalışır hale getirildi.

Yetkililer, trafik ışıklarının yeniden faaliyete geçmesiyle birlikte ilçe merkezinde trafik akışının normale döndüğünü ve olası kazaların önlendiğini bildirdi. Vatandaşlardan gelen geri bildirimlerin dikkate alındığını ifade eden Trafik Şube yetkilileri, benzer durumlarda hızlı müdahale için ekiplerin 7/24 görev başında olduğunu vurguladı.

Sürücü ve yayalara trafik kurallarına uymaları yönünde çağrı yapıldı; yetkililer çalışmanın temel amacının can ve mal güvenliğini sağlamak olduğunu belirtti. Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ile Karayolları ekiplerinin iş birliğinde yürütülen çalışma ilçe genelinde memnuniyetle karşılandı.

