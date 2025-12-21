Derbent Barajı'nda 300 Amatör Balıkçı Gökkuşağı Alabalık İçin Yarıştı

Samsun Bafra'da düzenlenen etkinlikte birinci 35 santimetre ile Şahin Demir oldu

Samsun’un Bafra ilçesindeki Derbent Barajı'nın Kolay bölgesinde düzenlenen "Gökkuşağı Alabalık Yarışması", Balık Ekibi kurucusu Emre Fidan tarafından organize edildi.

Etkinliğe yaklaşık 300 amatör balıkçı katıldı ve yarışma 4 saat sürdü.

Yarışma sonunda amatör olta balıkçısı Şahin Demir, 35 santimetre boyunda yakaladığı alabalıkla birinci oldu. Dereceye giren balıkçılara olta kamışı ve makara hediye edilirken, yarışmaya katılan tüm balıkçılara çanta, maket yem ve şapka dağıtıldı.

Balık Ekibi Kurucu Başkanı Emre Fidan amaçlarını şöyle açıkladı: "Uzun senelerdir tutkusu olduğum olta balıkçılığını yarışma haline getirerek bugün Gökkuşağı Alabalık Tutma Yarışması’nı düzenledik. Bu projeyi; gençlerin doğa sevgisini artırmak, amatör olta balıkçılığını sevdirmek ve çevre temizliğinin önemini anlatmak amacıyla hayata geçirdik."

Yarışma, hem doğa sevgisini artırmak hem de amatör balıkçılığı teşvik etmek amacıyla katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

