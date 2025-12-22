Halit Doğan: Ayvacık’ta 12 kilometrelik grup yolu tamamlandı — 17 ilçede eşit hizmet

Halit Doğan Ayvacık’ta 12 kilometrelik grup yolunu inceledi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Ayvacık ilçesinde tamamlanan 12 kilometrelik grup yolunu yerinde inceledi ve mahalle sakinleriyle buluştu. Çalışma, Yeniköy Terice, Zafer ve Fatih Sultan Mehmet olmak üzere 4 mahallenin ulaşım çilesini sonlandırdu.

Yoğun çalışma ve sürdürülebilir planlama

Büyükşehir Belediyesi, Ayvacık’ta seçimden bu yana sathi ve beton olmak üzere toplam 61 kilometre yol çalışması gerçekleştirdi. Tamamlanan grup yoluyla mahalleler birbirine bağlanırken, ekipler ulaşım altyapısını güçlendirmek için zemin iyileştirmesi ve dayanıklı malzeme kullanımına özen gösterdi.

"Her bir ilçemizi merkez görüp eşit hizmet ilkesi ile yol çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayvacık’ta 4 mahallemizi ilgilendiren grup yolunda çalışmalar başladığında kış mevsimiydi, yine hep birlikte buradaydık. Şimdi yine burada birlikte yolumuzun bitişine tanıklık ediyoruz. Çalışmalarımızı bugüne değil gelecek endeksli planlıyoruz. Sorunu çözdüğümüz noktada uzun yıllar ulaşım sorun olmasın istiyoruz. Zemin güçlendirmeden genişletmeye yolda kullandığımız malzemeden işçiliğe her detayda buna dikkat ediyoruz. Grup yolumuz tüm hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun. Ulaşım ağının önemini bilerek 17 ilçemizde ekiplerimizin de özverisi ile çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürmekte kararlıyız"

Başkan Doğan, çalışmaların yalnızca bugünün sorunlarını gidermekle kalmayıp, geleceği de hedefleyen planlamalar doğrultusunda yürütüldüğünü ve tüm ilçelere adil hizmet götürme ilkesinin sürdürüleceğini vurguladı.

