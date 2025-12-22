Patnos'ta Denetimli Serbestliğin Toplumdaki Rolü Konferansı — 20. Yıl

Patnos'ta Denetimli Serbestliğin Toplumdaki Rolü ve Önemi

Etkinlik ve Katılımcılar

Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Patnos Meslek Yüksekokulu iş birliğiyle, Türk Denetimli Serbestlik Sisteminin 20. yılı kapsamında kapsamlı bir konferans programı düzenlendi. 22 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilen etkinlik, Patnos Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda yapıldı.

Programa yargı mensupları, akademisyenler, emniyet personeli, kamu kurum temsilcileri ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik, kurumlar arası iş birliğinin sahaya yansımasının önemine vurgu yaptı.

Sunumlar ve Öne Çıkan Mesajlar

Programın açılış konuşmasını yapan Patnos Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emin Çıplak, denetimli serbestlik sisteminin yalnızca bir denetim mekanizması olmadığını; bireyin topluma kazandırılmasını hedefleyen önemli bir sosyal adalet uygulaması olduğunu vurguladı.

Cumhuriyet Savcısı Emin Burak Sürezli, Türk Ceza Hukukunun temel amaçları hakkında bilgi verirken; Patnos Denetimli Serbestlik Müdürü Volkan Fırat Çoban sistemin yapısı, işleyişi ve uygulamadaki çalışmalar hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Psikiyatrist İrem Hacısalihoğlu Aydın, bağımlılık ve ruh sağlığı konularını ele aldı. Polis Memuru Mesut Bekir Nevik ise "Narko Gençlik" başlığı altında gençlerin korunmasına yönelik mücadele ve farkındalık çalışmalarını aktardı. Sosyal Hizmet Uzmanı Zafer Can da eğitim, iyileştirme faaliyetleri ve gönüllülük çalışmalarının bireyin yeniden topluma kazandırılmasındaki rolüne dikkat çekti.

Kapanış ve Değerlendirme

Bilgi ve deneyim paylaşımlarının yapıldığı konferans, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi. Programın, denetimli serbestlik sistemine yönelik toplumsal farkındalığın artırılmasına önemli katkı sunduğu ifade edildi.

