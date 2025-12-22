DOLAR
Bilecik'te Sanat Sokağı'na Yoğun İlgi

Bilecik Belediyesi'nin yeni yıl hazırlıkları kapsamında açtığı Sanat Sokağı, halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı; el emeği ürünler ve onlarca stant ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Yeni yıl hazırlıkları kentin sosyal ve kültürel yaşamına renk kattı

Bilecik Belediyesi tarafından yeni yıl hazırlıkları kapsamında kurulan Sanat Sokağı, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Etkinlikte, başta Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri olmak üzere çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve vatandaşın açtığı stantlarda el emeği ürünler ve çeşitli gıda ürünleri halkla buluştu.

Onlarca stantta birbirinden farklı hediyelik eşya ve yeni yıl ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Stant açanlar, yoğun ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi ve etkinliğe verilen destekler için Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'na teşekkür etti.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ise etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: “Sanat Sokağı ile hem üreticilerimizi destekliyor hem de hemşerilerimizin yeni yıl öncesinde keyifli vakit geçirebileceği bir alan oluşturuyoruz. Bilecik’te dayanışma ve paylaşma kültürünü güçlendirmeye devam edeceğiz”.

