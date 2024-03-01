Başak Burçlarını Mart ayında Yeni Ay ve Ay Tutulması nasıl etki edecek?

Merhaba Başak Burçları ve Yükseleni Başak Olanlar

Astrolog Ayşe Aslan: Özellikle Mart ayında, 10 Mart'ta 20 derece Balık burcunda bir yeni ay olacak. Bu yeni ay, özellikle 7. evinizden geçiyor ve belki de bir arkadaşınızla ilgili çözemediğiniz sorunları aydınlatıyor.

Ortaklık ve Evlilik

Ortağınız varsa, ortağınızla ilgili konular gündemde olacak. Evliyseniz, eşinizle ilgili konular ön plana çıkacak. Bu dönemde, belki de bir proje veya teklif, sizi motive edecek bir durumda olacak. Eğer bu durumda bir ayrılık ve inatlaşma yaşarsanız, bu fırsat bir anda gidebilir. Ancak, problemli bir evliliğiniz varsa, bu dönem evliliğinizi düzeltme veya bitirme yolunda olabilir.

Finansal Durum

25 Mart'ta çıkacak olan Terazi burcundaki ay tutulması, gelir-gider dengenizi bozabilir. Yatırımlar ve masraflar, elinizde veya cebinizde para bırakmayacak şekilde hayatınızı sıkıştırabilir. Eğer bu durumu eşinizden gelen bir şey nedeniyle yaşıyorsanız, biraz sabır ve istikrar gerekebilir. Ancak, gelirinizin kısıtlanması aslında büyük bir yatırım yaptığınızdan dolayı olabilir ve bu yatırım kesinlikle yapılması gereken bir yatırımdır.

Unutmayın, belki de uzun zaman sonra bu kadar güzel çalışan ve bir arada yakaladığınız tek bir fırsat var. Belki de bu fırsata "evet" demek, sizin için büyük bir özgürlük olabilir. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz. Hoşça kalın.