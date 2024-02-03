Başak burcu hangi ayda doğar ve özellikleri nelerdir?

Başak Burcu Hangi Ay? Başak Burcu Tarihleri Ve Günleri

Astrolojide 12 tane burç vardır. Bu burçlar ateş, su, hava ve toprak olmak üzere dört ana gruba bölünürler. Her grupta yer alan üç burç, birbirleriyle benzer özellikler gösterirler. Başak burcu hangi gruba dahildir? Başak burcu hangi ayda başlar ve biter? Başak burcunun tarihleri ve günleri nelerdir? Başak burcunun öne çıkan özellikleri nelerdir? İşte, merak ettiğiniz tüm ayrıntılar.

Başak burcu, toprak grubunun bir parçasıdır. Başak burcunun yönetici gezegeni Merkür'dür.

Başak Burcu Hangi Ayda?

Her burcun kendine has bir ayı ve zaman aralığı vardır. Zodyak Takvimi, 12 burcu kapsar. Fakat son zamanlarda 13. burç olarak Yılan burcunun varlığından bahsedilmektedir. Bu durum, takvimde bazı kaymalar oluşturmuştur. Başak burcu, Zodyak Takvimi'ne göre Ağustos ve Eylül ayları arasında yer alır. Fakat güncellenen takvime göre Başak burcu, Eylül ve Ekim ayları arasında bulunur.

Başak Burcunun Tarihleri ve Günleri Nelerdir?

Her burcun belirli bir tarih aralığı vardır. Burçların başlama ve bitiş tarihleri, diğer burçlarla paylaştıkları ortak özelliklerin görüldüğü bir süreçtir. Başak burcu, Zodyak Takvimi'ne göre 23 Ağustos - 23 Eylül tarihleri arasındadır. 23 Ağustos tarihinde Başak burcu, Aslan burcuyla 23 Eylül tarihinde ise Terazi burcuyla etkileşim içindedir.

Yılan burcuyla ilgili iddialar nedeniyle Zodyak Takvimi'nde bazı değişiklikler yaşanmıştır. Bu takvime göre Başak burcunun güncel tarih aralığı 16 Eylül - 30 Ekim olarak belirlenmiştir. Ancak bu takvimin doğru olduğu henüz kesinleşmemiştir. Bu yüzden Başak burcu, hala 23 Ağustos ve 23 Eylül tarihleri arasında olduğu kabul edilmektedir.

Başak Burcunun Belirgin Özellikleri Nelerdir?

Başak burcu, toprak grubunun bir üyesidir. Çok titiz ve akıllı olan Başak burcu, disiplinli bir yapısı olduğu için girdiği her ortamda dikkat çeker. Titizlik konusunda sınırı aşabilen Başak burcu, beğenilmek ve övülmek gibi bir saplantısı vardır. Başaklar başarılı olmayı isterler, bu yüzden de yükselmek onlar için çok değerlidir.

Başaklar bazen utangaç olabilirler, ancak sahip oldukları irade ile istedikleri hedefe ulaşabilirler. Çok zeki olan Başaklar, her türlü gelişmeyi önemsederler. Bu yüzden de onların karşısına çıkmak mümkün değildir. Başaklar genellikle utangaçtırlar ama yakın dostlarına karşı çok samimi ve cana yakındırlar. Başaklar temizliğe, düzene ve çalışkanlığa önem verirler. Başaklar için dağınık biriyle birlikte olmak çok zor hatta imkansızdır.