Başak burcu'nun Rengi, Metali ve Yönetici Gezegeni ile ilgili bilmeniz gerekenler

Başak burcu, toprak elementinin değişken üyesidir. Zeki, titiz ve yardımseverdir. Bakireliğin, saflığın ve hasatın sembolüdür. Mitolojik kökeni Isis, Astrae ve Bakire Meryem ile bağlantılıdır.

Başak burcu'nun Rengi, Metali ve Yönetici Gezegeni ile ilgili bilmeniz gerekenler
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Başak Burcu Özellikleri

Başak burcu, toprak grubunun değişken nitelikli üyesidir. 24 Ağustos ile 23 Eylül arasında doğanlar bu burca dahildir. Başak burcunun yönetici gezegeni Merkür'dür. Bu burcun temsil ettiği renkler mavi ve yeşil, metal cıva ve nikel, taş ise sardonikstir. Başak burcunun vücutta yönettiği bölge bağırsaklardır.

Başak Burcunun Genel Karakteri

Başak burcunun tanımlayıcı sözü "Kendimi hizmet ederek arıyorum" dur. Başaklar, zeki, titiz, çalışkan ve mükemmeliyetçi kişilerdir. Hayatlarında düzen ve ayrıntıya önem verirler. Başkalarına yardım etmekten hoşlanırlar ve hizmet etmeyi bir görev olarak görürler. Ancak, aynı zamanda çok endişeli, eleştirel, duygusuz ve kararsız olabilirler. Detaylarda kaybolup, büyük resmi gözden kaçırabilirler. Kendilerine ve başkalarına çok yüksek standartlar koyabilirler.

Başak Burcunun Mitolojik Hikayesi

Başak burcu, bakireliğin, saflığın ve temizliğin sembolüdür. Bu burcun mitolojik kökeni, Mısır'da tanrıça Isis, Yunanistan'da ise Zeus'un kızı Astrae ile ilişkilidir. Isis, hasat zamanında insanlara yardım eden ve bereket getiren bir tanrıçaydı. Astrae ise, adaletin ve masumiyetin tanrıçasıydı. Başak burcu, hasat mevsimiyle bağlantılıdır. Hristiyanlıkta, Bakire Meryem de Başak burcunun bir simgesidir. Bu isim, Sanskritçede okyanus, Latincede deniz anlamına gelen Maya, Yunancada ise Balık anlamına gelen Isa olarak geçer.

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