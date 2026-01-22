Başkan Aras, Belçika Büyükelçisi Hendrik Van de Velde'yi Ağırladı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Belçika Büyükelçisi Hendrik Van de Velde ve heyetini ağırladı; işbirliğini geliştirme ve çeşitlendirme çalışmaları ele alındı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 20:42
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 20:42
Başkan Aras, Belçika Büyükelçisi Hendrik Van de Velde'yi Ağırladı

Başkan Aras, Belçika Büyükelçisi Hendrik Van de Velde'yi ağırladı

Diplomatik ziyarette işbirliği vurgusu

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Belçika Krallığı Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Görüşmeye; Belçika Krallığı Büyükelçiliği Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Sayın Guillaume Chouqet, Ticaret ve Yatırım Ataşesi Sayın Peter Verplanecken, Belçika Krallığı Bodrum Fahri Konsolosu Sayın Onursal Özatacan, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Bülent Karakuş ile Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Sayın Hüseyin Koray Özcan da katıldı.

Başkan Aras görüşme sonrası yaptığı açıklamada; "Muğla Büyükşehir Belediyesi Yönetimi olarak, Belçika Krallığı Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde ve heyetini belediyemizde ağırlamaktan, büyük bir mutluluk duyduk. Belçika Krallığı Büyükelçiliği Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Sayın Guillaume Chouqet, Ticaret ve Yatırım Ataşesi Sayın Peter Verplanecken, Belçika Krallığı Bodrum Fahri Konsolosu Sayın Onursal Özatacan, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Bülent Karakuş ile Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Sayın Hüseyin Koray Özcan’ın katılımları eşliğinde gerçekleştirdiğimiz görüşmede; karşılıklı işbirliğimizi geliştirmek ve çeşitlendirmek için yapmakta olduğumuz çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Bizleri mutlu eden değerli ziyaretleri için, Sayın Büyükelçi Hendrik Van de Velde ve heyetine teşekkür ederim"

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET ARAS, BELÇİKA KRALLIĞI ANKARA BÜYÜKELÇİSİ HENDRİK VAN DE...

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET ARAS, BELÇİKA KRALLIĞI ANKARA BÜYÜKELÇİSİ HENDRİK VAN DE VELDE VE BERABERİNDE BULUNAN HEYETİ AĞIRLADI.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET ARAS, BELÇİKA KRALLIĞI ANKARA BÜYÜKELÇİSİ HENDRİK VAN DE...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malatya'da 23 Ocak'ta Kamu İzni ve Motosiklet Yasağı
2
Mardin'de AFAD Dağda Mahsur Kalan Keçiyi Kurtardı
3
Kırıkkale Belediyesi'nden Kar Mesaisi: Ahmet Önal Ekiplerle Sahada
4
Ardahan Posof Ilgar'da 20 Tır Mahsur Kaldı
5
Kırşehir'de Soğuk Hava Aktarlara Talebi Artırdı
6
Akran Zorbalığı Evde Başlıyor: Uzman Emine Fener Uyarıyor
7
Bayburt'ta Şingah Mahallesi'nde Kardeşlik: Dik Yokuş Kayak Pisti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları