Başkan Gençay: Esnafımızın Emeğini Koruyacağız — Didim Semt Pazarlarında İnceleme

Başkan Gençay: "Esnafımızın emeğini koruyacağız"

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, ilçede kurulan semt pazarlarını ziyaret ederek pazar esnafı ve halkla bir araya geldi. Pazar alanını gezerek tezgahları tek tek dolaşan Başkan, esnafla sohbet etti, talep ve sorunları yerinde dinledi.

Esnafla birebir görüşmeler yapıldı

Ziyaret sırasında esnafın yaşadığı sorunlara ilişkin bilgi alan Başkan Gençay, belediye olarak pazar esnafının daha sağlıklı, adil ve düzenli şartlarda hizmet verebilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı. Semt pazarlarının yalnızca ticaret alanı değil, aynı zamanda üretici ile halkı buluşturan önemli sosyal yaşam alanları olduğuna dikkat çekti.

Denetim ve düzenlemeler öncelik

Semt pazarlarının mahalle kültürünü yaşatan ve emeğin doğrudan halkla buluştuğu alanlar olduğunu kaydeden Başkan Gençay, pazaryerlerinde adil bir düzenin sağlanmasının öncelikleri arasında olduğunu belirtti. "Pazaryerlerinin fiilen işi yapan esnaf tarafından işletilmesini sağlamak" ve kamu yararını gözeten adil, şeffaf bir yapıyı kalıcı hale getirmek için denetim ve düzenleme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Gençay, pazarcılıkla doğrudan ilgisi olmayan aracıların yarattığı haksız kazanç düzeninin hem esnafı hem de halkı olumsuz etkilediğine dikkat çekerek, yürütülen çalışmalarda bu tür uygulamalara izin verilmeyeceğini belirtti.

Didim genelinde devam eden ziyaretlerin, esnafla iletişimi güçlendirme ve pazarların daha düzenli işlemesini sağlama hedefi taşıdığı aktarıldı.

