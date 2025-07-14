DOLAR
40,14 -0,1%
EURO
46,79 0,38%
ALTIN
4.328,39 0,19%
BITCOIN
4.812.604,68 -0,64%

Başkentte 'Vatan Sevgisi' Tiyatro Oyunu Seyirciyle Buluştu

TÜRGEV'in 'Vatan Sevgisi' tiyatro oyunu, 15 Temmuz'un direniş ruhunu sahneye taşıdı.

Yayın Tarihi: 14.07.2025 20:43
Güncelleme Tarihi: 14.07.2025 20:43
Başkentte 'Vatan Sevgisi' Tiyatro Oyunu Seyirciyle Buluştu

Başkentte 'Vatan Sevgisi' Tiyatro Oyunu Seyirciyle Buluştu

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) bünyesindeki Güzel İşler Fabrikası (GİF) tarafından hazırlanan 'Vatan Sevgisi' tiyatro oyunu, Hümeyra Ökten Yükseköğretim Kız Yurdu'nda kadın izleyiciler ile buluştu.

GİF, 15 Temmuz'un direniş ruhunu ve kadınların milli iradedeki önemli rolünü genç kuşaklara aktarmayı amaçlayan bu eserle, 15 Temmuz 2016 gecesi milletin direniş destanını, vatan sevgisi, milli irade ve toplumsal birlik temaları eşliğinde yorumladı.

Oyun, genç kuşakların 15 Temmuz'un tarihi ve toplumsal önemine daha derin bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyor. Ayrıca, milli birlik ve demokrasi bilincini sanatsal bir perspektifle güçlendirmeyi amaçlıyor.

Oyun Kadınların Direnişini Anlatıyor

Oyun, 15 Temmuz gecesi sokaklara çıkarak tankların karşısına yürüyen, dualarıyla ve cesaretleriyle bu direnişe katılan kadınları merkezine alıyor.

“Şehit Ömer Halisdemir Üzerinden Senaryo Yazıldı”

TÜRGEV Eğitim Hizmetleri Departmanı Genel Müdür Yardımcısı Semanur Batcı, AA muhabirine verdiği röportajda, GİF olarak tiyatro oyununu 'vatan sevgisi' temasıyla gerçekleştirmelerinin özel bir nedeni olduğunu belirtti.

Batcı, oyunun 16 Temmuz'da İstanbul'da da izleyicilerle buluşacağını aktardı ve ekledi: "Bugün 'vatan sevgisi' üzerinden 15 Temmuz'a katkı sunacak bir yıl sonu gösterisi gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz. Birlik ve beraberliğin, bu yıl 15 Temmuz'un çok önemli bir noktada olması ve gençlerimizin temasının 'vatan sevgisi' olması, bizim çok arzu ettiğimiz, mutlu olduğumuz bir şey."

Batcı, tiyatro oyununun hazırlanma süreci hakkında şunları dile getirdi: "Şehit Ömer Halisdemir üzerinden bir senaryo yazıldı. Gençlerimiz bu senaryoyu, gerçekte yaşanmış olaylarla birlikte kendi arzu ettikleri şekilde, senaryosundan icrasına kadar birlikte tasarladılar. Genç kızlarımızın 15 Temmuz'a dair yaptıkları farkındalık çalışmaları ve destekleyici projeleri ile görsel hafızamızın akılda kalıcılığını artırıyor. Bu tiyatro da bunu oldukça destekleyecek."

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfının (TÜRGEV) Güzel İşler Fabrikası'nca (GİF) hazırlanan...

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfının (TÜRGEV) Güzel İşler Fabrikası'nca (GİF) hazırlanan "Vatan Sevgisi" tiyatro oyunu, Hümeyra Ökten Yükseköğretim Kız Yurdu'nda kadın izleyicilerle buluştu. Program, şiir okuması ile başladı.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfının (TÜRGEV) Güzel İşler Fabrikası'nca (GİF) hazırlanan...

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfının (TÜRGEV) Güzel İşler Fabrikası'nca (GİF) hazırlanan "Vatan Sevgisi" tiyatro oyunu, Hümeyra Ökten Yükseköğretim Kız Yurdu'nda kadın izleyicilerle buluştu. Program, şiir okuması ile başladı.

İLGİLİ HABERLER

Okul Servisleri ve Toplu Taşıma Araçlarında Zorunlu Güvenlik Önlemleri

Gece Yarısı Çiftçilere Ödeme Müjdesi! Hayvancılığa Dev Destek

Resmi Gazete'de Açıklanan Yüzde 70 Zam, Üniversite Öğrencilerini Şaşırttı

Ziraat Bankası'ndan Yılın Fırsatı: 10.000 TL İade!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başkentte 'Vatan Sevgisi' Tiyatro Oyunu Seyirciyle Buluştu
2
A101 14 Mart indirimiyle yok artık dedirtti! Piyasada 1000 TL, A101'de 199 TL!
3
Tavşan kanı çay demlemek bu kadar basitmiş! Çay açık olmuş lafını bir daha duymayacaksınız
4
En az lise diploması olanlar yaşadı! KPSS'siz büro personeli alımı başladı
5
Doç. Dr. Leman Figen Yılmaz'a Fransa Sanat ve Edebiyat Şövalyesi Nişanı
6
Zindan Mağarası: Tarih ve Doğanın Büyüleyici Buluşma Noktası
7
Kapadokya'da Turistler Gökyüzünde Büyüleyici Bir Deneyim Yaşadı

Okul Servisleri ve Toplu Taşıma Araçlarında Zorunlu Güvenlik Önlemleri

Asgari Ücrete İkinci Zam Talepleri TBMM'de Gündeme Geldi

Sağlık Bakanlığı'ndan Sigarayı Bırakmak İçin Kapınıza Gelen Destek

Ziraat Bankası'ndan Yılın Fırsatı: 10.000 TL İade!

KPSS'siz Kamu İstihdamı: 100 Binden Fazla Yeni İş İmkanı

İstanbul'da Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam!

Resmi Gazete'de Açıklanan Yüzde 70 Zam, Üniversite Öğrencilerini Şaşırttı

Yediemin Depolarında Binlerce Araç Satışa Çıkıyor!

Karabük Belediyesi'nden Emekliye Su Faturası Müjdesi!

Mardin'de Refah Payı Zammı: En Düşük Maaş 40.000 TL'ye Yükseldi!

Yeni Kredi Düzenlemesi ile Borçlar Affediliyor: 48 Ay Vade İmkanı

Gece Yarısı Çiftçilere Ödeme Müjdesi! Hayvancılığa Dev Destek