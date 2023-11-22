Başvurmayan öğrenci bin pişman olacak! Öğrencilere 4.360 TL destek ödemesi geliyor

Bakanlık tarafından sosyal yardımlar artırılırken çocukların okul masraflarına destek olması hedefleniyor. Bu yardımla beraber ailelere eğitim masraflarını karşılamak için şartlar ve detaylar açıklandı. Bakan Göktaş öğrencilere yapılacak ödeme miktarlarını duyurdu.

ÖĞRENCİ ÖDEME TUTARLARI

- Okul öncesi eğitim alan öğrencilere aylık 2422 TL destek sağlanacak.

- İlkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrenciler için aylık ödeme tutarı 3622 TL olacak.

- Lise öğrencilerine yönelik yapılan aylık ödeme miktarı ise 3874 TL olarak belirlendi.

- Üniversite öğrencilerine verilecek aylık destek ise 4359 TL olarak açıklandı.





Hükümet tarafından eğitim seviyelerine bakılarak ödemeler gerçekleşirken çocukların masraflarını en aza indirmek amaçlanıyor. Yeni çalışmayla beraber çeşitli eğitim kademesindeki öğrencilere destek miktarlarını belirlendi. SED yardım miktarlarında 2.422 TL olurken bu eğitim seviyesine göre farklılık göstermektedir.