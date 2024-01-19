22-28 Ocak Aslan burcu bu hafta dolunayın etkisiyle aşk ve kariyerde neler olacak?

Duygu Demir: Aslan burcu haftalık yorumu (22-28 Ocak 2024) Aslanlar İçin Plüton Kova Burcunda

Sevgili aslan burçları, Plüton kova burcuna geçiyor ve karşıt burcunuzda yerleşiyor. Bu, hayatınızın genel akışını, enerjinizi, neyle uğraştığınızı ve neyle mücadele ettiğinizi etkileyecek uzun soluklu bir geçiş. 2044 yılına kadar bu burçta kalacak Plüton, ilişkilerinizi de ön plana çıkaracak. İlişkiyi yönetmek, yürütmek, beraber hareket etmek, ortaklaşa kararlar almak, daha uzun vadeli planlar yapmak gibi konular gündeminizde daha fazla yer alacak.

Plüton Kova Burcunda İlişkiler Nasıl Olacak?

Plüton kova burcunda iken, partnerinizin hayatındaki dönüşümlere tanık olabilir, ona destek olabilir veya onunla birlikte değişebilirsiniz. Bazen bu, çok tutkulu ve bağlı bir aşk yaşamanızı sağlayabilir. 20 yıllık bir dönem boyunca, tutkulu, tartışmalı, ayrılıp barışan, bazen de ilişki dönemleri yaşayabilirsiniz. Beraberlik, ilişkiyi yönetmek, bu enerjinin altında daha fazla önem kazanacak. Bu geçişte, diğerleri alanı olduğu için, dış dünyadan her zaman açık açık destek göremeyebilir, manipülatif durumlarla ya da bize işimize gelmeyen şeyleri yaparak düşmanlık eden kişilerle karşılaşabilirsiniz. Bu sürecin içinde, sabırlı ve sakin kalmak, akıllıca davranmak çok önemli olacak.

Plüton Kova Burcunda Yeni Aşklar Mümkün Mü?

Plüton kova burcunda iken, ilişkiniz yoksa, tabii ki yeni bir ilişkiye başlama ihtimaliniz var. Tutkulu aşk dediğim için, hemen olacak diye bir şey yok ama bu aralar zaten bir şeyler hissediyor olabilirsiniz. Yeni aylarımız da olacak, onları da anlatacağım. Bu sürecin içinde, yeni bir aşk kapınızı çalabilir.

Plüton Kova Burcunda İş ve Kariyer Nasıl Etkilenecek?

Plüton kova burcunda iken, bir yandan ilişkiyle uğraşırken, bir yandan da çalışma hayatınızda yoğunluk yaşayabilirsiniz. Günlük hayatın rutinleri, angarya işler, sizi çok meşgul edecek gibi bir enerji var. Hedef odaklı mısınız, mantıklı mısınız, ne gerekiyorsa bunu yapmak isteyeceksiniz. Sevgili aslan burçları, 25 ocak perşembe akşamı 20:54’te burcunuzda bir dolunay var. Ben liderim, ben kükrüyorum, ben varım, benim dış görünüşüm, benim popülerliğim dediğiniz bir enerji bu. Kim ne derse desin, bana nasıl engel koymaya çalışırsanız çalışın, ne olursa olsun, ben güçlü bir şekilde kendimi ifade edeceğim diyeceksiniz. Tartışmacı olmayın, mantıklı olanı yapın ve liderliğinizi en zarif şekilde ifade edin. Çünkü kariyerde fırsatlar yakalamanızı, finansal fırsatlar yakalamanızı destekleyen bir yönü olacak bu dolunayın. Ve belki yapmak istediğiniz şeyler ve gelecek atılımları için biraz para harcayabilirsiniz. Dış görünüşünüzü değiştirmek isteyebilirsiniz. Güç bende deyin, yapabileceklerimi biliyorum, hedeflerimi biliyorum, beraber hareket edebiliriz ama ben son noktayı koyuyorum deyip finansal anlamda çok abartıya kaçmayın. Ama ne olursa olsun sevgili aslan burçları, sağlıkla ilgili olarak kalp damar yollarıyla ilgili, sırt ilgili, sırt ağrıları gibi, kaburgaları ilgili problemleriniz varsa, şekerle ilgili, insülin direnci, şeker hastalığı filan gibi şeyler varsa, lütfen daha hassas yaklaşın bu dönemde kendinize. Sevgili aslanlar, Püton kova burcunda size bol şans ve mutluluk dilerim.