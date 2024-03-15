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Başvuru ekranı açıldı! Yüksek maaşlı personel alımı yapılacak: O kurum duyurdu

Yüksek maaşlı iş arayışında olanların yüzünü güldüren haber geldi. 3 farklı iş için personel alımı başlatılırken gerekli şartlar ve başvuru detayları belli oldu. İşte mülakat ile yapılacak alım bilgileri...

Yayın Tarihi: 15.03.2024 09:40
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 09:40
Başvuru ekranı açıldı! Yüksek maaşlı personel alımı yapılacak: O kurum duyurdu

Büyükşehir belediyesi belirsiz süreli istihdam edeceği yüksek maaşlı işçi personel alımının duyurusunu yaparken 5 işçi alınacağı açıklandı. İş başvurularını 6 - 25 Mart 2024 tarih aralığında tamamlanırken son başvuru gününden sonra yapılacak başvuruların kabul edilmeyeceği bilgisi verildi.

GEREKLİ BAŞVURU EVRAKLARI
Başvurular için herhangi bir belge talebinde bulunmasında 5 personel alımı için mülakatlardan başarılı geçilmesi önemli olacaktır. İş başı yapacak adaylardan gerekli belgeler temin edilir.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Çevre Mühendisi; Üniversitelerin Çevre Mühendisliği bölümünden mezun olmak.
3 Yıl deneyimli olmak
B2-C2 İngilizce bilmek
Ofis programlarını kullanabiliyor olmak.
Iso14001 Çevre Yönetimi Sistemi İç Tetkikçi veya Dış Tetkikçi Sertifikasına sahip olmak.

iş ilanları
Eğitim Uzmanı; Üniversitelerin Çalışma Ekonomisi, İşletme, İnsan Kaynakları, Yönetimi vb. bölümlerden birinden lisans düzeyinde mezun olmak.
LMS Platformu yönetimi teknik bilgisine sahip olmak. Etkili sunum yapabiliyor olmak.
Video Çekimi yapabiliyor olmak.
Eğitim gelişim alanında deneyimli olmak.

İş ve Sistem Geliştirme Mühendisi; Üniversitelerin Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu olmak.
Alan üzerinde en az 3 yıl deneyimli olmak.
İyi seviyede İngilizce'ye hakim olmak.
 EFQM model bilgisi ve tercihen ISO 9001 iç denetçi sertifikasına sahip olmak.
KPI belirleme ve kurumsal karne oluşturma konusunda tecrübeli olmak.
Ofis Programlarını aktif kullanabiliyor olmak.

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