Başvuru için son 5 gün! Gelir İdaresi Başkanlığı KPSS 65 puanla memur alımı yapacak

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (SBB) ile Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan resmi duyurular, Devlet Personel Başkanlığı üzerinden 2000 yeni personel alımının gerçekleştirileceğini açıkladı. Başvuruların 30 Kasım tarihine kadar kabul edileceği belirtilirken, adayların genel ve özel şartları sağlaması gerektiği vurgulandı. Başvuru yapacak adaylar için duyurulan şartlar arasında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak, en az dört yıllık lisans eğitimi almış olmak (hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden birini bitirmiş olmak), 01 Ocak 2023 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, görevini devamlı olarak yerine getirebilecek durumda olmak ve ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yıllarında düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavları'ndan (KPSS) (A) P48 türünden 65 ve üzeri puan almış olmak gibi kriterler bulunuyor. Ayrıca, başvuruların süresi içinde yapılması da önemli bir başvuru şartı olarak belirtilmiştir. Bu alımların ardından Sağlık Bakanlığı tarafından personel ve işçi alımına dair bir duyuru yapılması da beklenmektedir. Bu kapsamda, kamu personel alımlarına yönelik ilgi gün geçtikçe artmakta ve adaylar arasında heyecan uyandırmaktadır.





Gelir İdaresi Başkanlığı, önemli bir personel alım sürecine girişiyor ve başvuru tarihleri ile detayları resmi duyuru üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Personel alım başvuruları, 21 Kasım ile 30 Kasım 2023 tarihleri arasında adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki "Online Sınav Sistemi" üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru işlemi, adayların sistemdeki sınav başvuru formunu elektronik ortamda eksiksiz bir şekilde doldurmaları suretiyle yapılacak.

Başvuru Tarihleri ve Yeri

Adaylar, başvuru süreciyle ilgili detayları resmi internet sitesinden takip edebilirler. Başvuruların 30 Kasım'a kadar kabul edileceği belirtilirken, başvuruların posta yoluyla alınmayacağı vurgulanmıştır. Bu süreçte adayların, başvuru formunu doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurmaları önem arz etmektedir. Başvuruda bulunacak adaylar için detaylı açıklamaların, resmi internet sitesinde yer aldığı ifade edilmekte ve adayların bu kılavuza başvurmaları gerektiği belirtilmektedir.

Kontenjan Dağılımı ve Detaylar

Başvuru süreciyle birlikte kontenjan dağılımı ve diğer detaylarla ilgili bilgiler de resmi kılavuzda yer almaktadır. Adaylar, hangi pozisyonlara kaç kişinin alınacağı konusundaki bilgileri bu kılavuz üzerinden edinebilirler. Bu aşamada adaylara düşen sorumluluk, başvuru şartlarına uygun bir şekilde başvurularını gerçekleştirmek ve süreçle ilgili güncel bilgileri takip etmektir.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın gerçekleştireceği bu personel alım süreci, geniş bir aday kitlesini ilgilendirirken, başvuru sürecinin etkili ve şeffaf bir şekilde yönetilmesi önem taşıyor. Bu alımlar, kamu personeli adayları için önemli bir fırsat sunarken, başvuru yapacak adayların başvuru kılavuzunu inceleyerek gereken adımları atması bekleniyor.