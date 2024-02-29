Bist 100
9.137,25 0%
DOLAR
31,23 0,08%
EURO
33,97 0,31%
ALTIN
2.031,4 0,05%

Başvuru tarihini kaçırmayın! Belediyeye işçi alımı başlıyor: İşte şartlar

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamu İlan sayfasında yayımlanan duyuruyla Kestel Belediyesi, en az ilkokul mezunu adaylar arasından kura ile geçici işçi alımı yapacağını duyurdu. İşte, başvuru şartları ve detaylar...

Yayın Tarihi: 29.02.2024 11:49
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 11:49
Başvuru tarihini kaçırmayın! Belediyeye işçi alımı başlıyor: İşte şartlar

Kestel Belediyesi, ilkokul mezunu adaylar arasından geçici işçi alımı yapacak. Başvuruda bulunacak adaylar için herhangi bir özel mesleki eğitim veya deneyim şartı aranmamaktadır.

BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

personel

Başvurular, 26 Şubat - 1 Mart 2024 tarihleri arasında Vanimehmet Mahallesi Gazi Caddesi No:15 Ek Hizmet Binası Aile Parkı Yanı (Eski Kültür Merkezi) KESTEL adresinde gerçekleştirilecektir.

Başvuruların kabul edileceği süre boyunca, ilgili adres üzerinden başvuru yapacak adaylar, gerekli belgelerle birlikte başvuru merkezine şahsen başvuruda bulunmalıdır.

İLGİLİ HABERLER

BİM çıldırdı! Ramazan ayına stok yapmak isteyen 5 Mart' ta koştur koştur gidecek! Baklagillerde tarihi indirim

BİM çıldırdı! Ramazan ayına stok yapmak isteyen 5 Mart' ta koştur koştur gidecek! Baklagillerde tarihi indirim

Her yerde 150 TL’ye satılan kağıt havluyu 99 TL’ye alacaksınız! Stok yapmaya hazır olun

Her yerde 150 TL’ye satılan kağıt havluyu 99 TL’ye alacaksınız! Stok yapmaya hazır olun

Badana masrafından kurtaran temizlik tüyosu! Duvardaki kiri ve lekeleri silgi gibi silecek

Badana masrafından kurtaran temizlik tüyosu! Duvardaki kiri ve lekeleri silgi gibi silecek

28 yıkama çamaşır deterjanı o markette 84 TL’ye düşüyor! Koştur koştur gidenler uygun fiyattan yararlanacak

28 yıkama çamaşır deterjanı o markette 84 TL’ye düşüyor! Koştur koştur gidenler uygun fiyattan yararlanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
780.000 Bin ₺ Fiyat Etiketiyle 715 Km Menzil Sunan 2024 BYD Han Türkiye’de
2
Kova burcu: 4-10 Mart haftası hayatınızda neler olacak?
3
Başvuru tarihini kaçırmayın! Belediyeye işçi alımı başlıyor: İşte şartlar
4
Badana masrafından kurtaran temizlik tüyosu! Duvardaki kiri ve lekeleri silgi gibi silecek
5
İş arayanlara KPSS şartsız alım başlıyor! Büyükşehir belediyesi ilan açtı
6
4-10 Mart 2024 haftası Gökyüzünde neler oluyor? İşte 4-10 Mart haftası, haftalık burç yorumları!
7
Terazi burcu: 4-10 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

PTT'den emekliye kıyak! Acilen gidene 4100 TL-4600 TL hızlıca yatırılacak

BİM çıldırdı! Ramazan ayına stok yapmak isteyen 5 Mart' ta koştur koştur gidecek! Baklagillerde tarihi indirim

PlayStation Plus’ta Bu Ay Fırsat Var! 2 Bin TL Değerindeki Oyunlar Ücretsiz: Mart Ayında 4 Oyun Bedava!

Hyundai’den müthiş indirim! O modelinde 220 bin TL’ye varan fiyat avantajı! Tiggo 8 Pro’yu geride bıraktı!

Badana masrafından kurtaran temizlik tüyosu! Duvardaki kiri ve lekeleri silgi gibi silecek

Hayalleriniz cebinize uysun! Kamu Bankası'ndan 1.200 TL - 1.500 TL destek!

Her yerde 150 TL’ye satılan kağıt havluyu 99 TL’ye alacaksınız! Stok yapmaya hazır olun

28 yıkama çamaşır deterjanı o markette 84 TL’ye düşüyor! Koştur koştur gidenler uygun fiyattan yararlanacak

Sağlık Bakanlığı en az lise mezunu personellerini arıyor! İyi maaşla hemen işe alım yapılacak

PTT'den dev destek! O bireylere yüzde 30 fırsatı açıklandı

Başvuru tarihini kaçırmayın! Belediyeye işçi alımı başlıyor: İşte şartlar

Soğanın Mucizevi Etkisi: Kulak Ağrısı ve İltihabına Son!