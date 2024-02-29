Başvuru tarihini kaçırmayın! Belediyeye işçi alımı başlıyor: İşte şartlar

Kestel Belediyesi, ilkokul mezunu adaylar arasından geçici işçi alımı yapacak. Başvuruda bulunacak adaylar için herhangi bir özel mesleki eğitim veya deneyim şartı aranmamaktadır.

BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?





Başvurular, 26 Şubat - 1 Mart 2024 tarihleri arasında Vanimehmet Mahallesi Gazi Caddesi No:15 Ek Hizmet Binası Aile Parkı Yanı (Eski Kültür Merkezi) KESTEL adresinde gerçekleştirilecektir.



Başvuruların kabul edileceği süre boyunca, ilgili adres üzerinden başvuru yapacak adaylar, gerekli belgelerle birlikte başvuru merkezine şahsen başvuruda bulunmalıdır.

