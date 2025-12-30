Batman'da Kar Yağışı Ulaşımı Aksattı: Köy Yolları Kapandı, Eğitime 1 Gün Ara

Batman'da kar yağışı ulaşımı aksattı

Batman genelinde etkili olan kar yağışı ve ardından oluşan buzlanma, kent genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi. İl ve ilçe özel idare ekipleri, kapanan köy ve mezra yollarını yeniden ulaşıma açmak için aralıksız çalışma yürütüyor.

Kapalı yollar ve çalışmalar

Yoğun kar yağışı özellikle kırsal kesimlerde ulaşımda aksamalara yol açtı. Sason ilçesine bağlı Derince grup köy yollarında yürütülen çalışmalarda 17 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı. Kozluk, Gercüş ve Beşiri ilçelerinde ise ekiplerin yoğun çabaları sonucu yaklaşık 170 köy ve mezra yolu kardan temizlenerek tekrar ulaşıma kazandırıldı.

Eğitim ve idari kararlar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar yağışı ve buzlanma uyarılarını dikkate alan Batman Valiliği, hava sıcaklıklarının gece saatlerinden itibaren daha da düşmesinin beklendiğini ve buzlanma ile don riskinin artacağını bildirdi. Bu kapsamda valilik, 31 Aralık Çarşamba günü Batman il genelinde resmî ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

Ayrıca, valilik kararına göre engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu personeli aynı gün için idari izinli sayılacak. Valilik vatandaşları buzlanma, don ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

