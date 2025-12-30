DOLAR
Cizre Kızılay'dan Kar Yağışında Mahsur Kalan Tır Şoförlerine Sıcak Destek

Cizre Kızılay Şubesi, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle Cizre-Nusaybin karayolunda mahsur kalan tır şoförlerine gönüllülerle sıcak yemek ve ikram ulaştırdı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 14:17
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 14:17
Cizre Kızılay'dan yolda kalan tır şoförlerine seferberlik

Şırnak'ın Cizre ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Cizre-Nusaybin karayolunda mahsur kalan tır şoförlerinin imdadına Cizre Kızılay Şubesi koştu.

Gönüllülerle gece gündüz destek

Cizre Kızılay Şubesi, gönüllülerinin de desteğiyle karayolunda araçlarında konaklamak zorunda kalan sürücülere sıcak yemek ve çeşitli ikramlarda bulundu. Soğuk havada zor şartlar altında geceyi geçiren şoförlere ulaştırılan yardımlar, moral kaynağı oldu.

Alınan bilgilere göre, Cizre-Nusaybin karayolunun kısmen açıldığı ve kontrollü şekilde araç geçişlerine izin verildiği öğrenildi.

