Battalgazi Belediyesi Yıl Sonu Sergisi: El Emeği Ürünler Malatya Park AVM'de

Sergi, kentle buluşan kadın emeğini ve sanat üretimini gözler önüne seriyor

Battalgazi Belediyesi tarafından Gelinciktepe Kadın Yaşam Merkezi ile seramik, resim, ebru ve geleneksel sanat atölyelerinde bir yıl boyunca hazırlanan el emeği eserler, Malatya Park AVM'de yıl sonuna kadar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Belediyenin sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışı doğrultusunda düzenlenen sergide, dikiş-nakış, giyim, ebru, hat, resim ve seramik atölyelerinden çıkan çok sayıda çalışma yer alıyor. Etkinlik, farklı branşlardaki üretimleri tek çatı altında topluyor ve kent halkı ile buluşturuyor.

Hasan Hüseyin Aslan, Battalgazi Belediyesi sanat merkezlerinde ortaya konulan eserlerin tamamının yıl sonu etkinliği kapsamında AVM'de sergilendiğini belirtti. Sergide atölye üretimlerinin bir arada sunulmasının ziyaretçiler için zengin bir görsel deneyim oluşturduğunu vurguladı.

Ruhsal Altıntop, Gelinciktepe Kadın Yaşam Merkezi'nde giyim öğretmeni olarak kursiyerlerle birlikte masa örtülerinden yelek ve elbiselere, çocuk pijamalarından gelin ve damat setlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi hazırladıklarını ifade etti. Altıntop, sergiye ilginin yoğun olduğunu ve talebe yetişmekte zorlandıklarını söyledi.

Seramik atölyesi sanatçısı Yusuf Ekici ise sergide tüm seramik eserleri sergilemeye çalıştıklarını, çalışmalarında Arslantepe konusunu, geleneksel çini motiflerini, Malatya'nın kayısı figürünü ve Arslantepe mühürlerinden ilham aldıklarını aktardı.

Yıl sonu sergisi, Battalgazi Belediyesi'nin kadınlara ve sanata yönelik somut çıktılarının sergilendiği bir platform olarak Malatya Park AVM'de yıl sonuna kadar ziyaret edilebilecek. Etkinlikle hem kadın emeğinin görünürlüğünün artması hem de kenttin kültürel ve sanatsal birikiminin geniş kitlelerle buluşturulması hedefleniyor.

BATTALGAZİ BELEDİYESİ TARAFINDAN GELİNCİKTEPE KADIN YAŞAM MERKEZİ İLE SERAMİK, RESİM, EBRU VE GELENEKSEL SANAT ATÖLYELERİNDE BİR YIL BOYUNCA ÜRETİLEN EL EMEĞİ ÜRÜNLER, MALATYA PARK AVM’DE YIL SONUNA KADAR ZİYARETÇİLERİN BEĞENİSİNE SUNULDU.