Bayat ekmeğiniz varsa bu tarif sadece 10 dakikada hazır! Börek tadında kızarmış ekmek tarifi sizlerle
Bayat ekmeklerinizi sakın ha sakın atmayın! Artık bayat ekmeklerinizi değerlendirebileceğiniz mükemmel bir kahvaltılık tarifi geldi. Bu tarifi dilerseniz çayın yanında atıştırmalık dilerseniz de kahvaltınızın yanında tüketebilirsiniz. Hafif bir börek tadı ile lezzetli bir atıştırmalık haline gelen ve yalnızca 10 dakikada yapacağınız bu tarif detayları sizlerle...
Evinizde bayat ekmek varsa ve bu bayat ekmeklerle ne yapacağınızı bilemiyorsanız, müjdeli haber verildi! Sadece 10 dakikada bayat ekmeklerle mükemmel bir tarif hazırlayabilirsiniz. Artık bayat ekmekleri atmanıza hiç gerek yok. Börek tadında kızarmış ekmek tarifini dilerseniz sabah kahvaltılarınız da dilerseniz ise öğlenleyin çayın yanında tüketebilirsiniz. Lezzetli ve pratik bu tarif vazgeçilmeziniz olacak...
BAYAT EKMEK TARİFİ MALZEMELERİ
- Yarım su bardağı ölçüsünde süt
- Bayat ekmek dilimleri
- İstediğiniz sayıda yumurta
- Tuz
- İsteğe bağlı olarak sucuk, peynir, dilimlenmiş biber ve domates gibi malzemeler
BAYAT EKMEK TARİFİ YAPILIŞI
- Yumurtalarınızı bir kase içersine kırın ve içersinde yarım su bardağı ölçüsünde sütünüzü ekleyeyim.
- Bir çimdik de tuz ekleyerek malzemelerinizi güzelce karıştırın.
- Bayat ekmek dilimlerinizi bu yumurtalı süt karışımın içerisine batırın ve her iki tarafında iyice harca bulanmasını sağlayın.
- Tavanıza biraz yağ koyarak ekmek dilimlerinizi güzelce tavaya dizin.
- Altın rengini alana kadar her iki tarafını da kızartmaya özen gösterin.
- İsteğinize bağlı olarak kızarmış ekmekler arasında sucuk, peynir, dinlenmiş biber ve domates gibi malzemeler koyarak içi dolu tost şeklinde hazırlayabilirsiniz. Herkese afiyet olsun...