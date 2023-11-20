Bayat ekmeğiniz varsa bu tarif sadece 10 dakikada hazır! Börek tadında kızarmış ekmek tarifi sizlerle

Bayat ekmeklerinizi sakın ha sakın atmayın! Artık bayat ekmeklerinizi değerlendirebileceğiniz mükemmel bir kahvaltılık tarifi geldi. Bu tarifi dilerseniz çayın yanında atıştırmalık dilerseniz de kahvaltınızın yanında tüketebilirsiniz. Hafif bir börek tadı ile lezzetli bir atıştırmalık haline gelen ve yalnızca 10 dakikada yapacağınız bu tarif detayları sizlerle...

Bayat ekmeğiniz varsa bu tarif sadece 10 dakikada hazır! Börek tadında kızarmış ekmek tarifi sizlerle
Yayın Tarihi:

Evinizde bayat ekmek varsa ve bu bayat ekmeklerle ne yapacağınızı bilemiyorsanız, müjdeli haber verildi! Sadece 10 dakikada bayat ekmeklerle mükemmel bir tarif hazırlayabilirsiniz. Artık bayat ekmekleri atmanıza hiç gerek yok. Börek tadında kızarmış ekmek tarifini dilerseniz sabah kahvaltılarınız da dilerseniz ise öğlenleyin çayın yanında tüketebilirsiniz. Lezzetli ve pratik bu tarif vazgeçilmeziniz olacak...

BAYAT EKMEK TARİFİ MALZEMELERİ

  • Yarım su bardağı ölçüsünde süt 
  • Bayat ekmek dilimleri 
  • İstediğiniz sayıda yumurta 
  • Tuz 
  • İsteğe bağlı olarak sucuk, peynir, dilimlenmiş biber ve domates gibi malzemeler 

BAYAT EKMEK TARİFİ

BAYAT EKMEK TARİFİ YAPILIŞI 

  1. Yumurtalarınızı bir kase içersine kırın ve içersinde yarım su bardağı ölçüsünde sütünüzü ekleyeyim.
  2. Bir çimdik de tuz ekleyerek malzemelerinizi güzelce karıştırın. 
  3. Bayat ekmek dilimlerinizi bu yumurtalı süt karışımın içerisine batırın ve her iki tarafında iyice harca bulanmasını sağlayın.
  4.  Tavanıza biraz yağ koyarak ekmek dilimlerinizi güzelce tavaya dizin.
  5. Altın rengini alana kadar her iki tarafını da kızartmaya özen gösterin. 
  6. İsteğinize bağlı olarak kızarmış ekmekler arasında sucuk, peynir, dinlenmiş biber ve domates gibi malzemeler koyarak içi dolu tost şeklinde hazırlayabilirsiniz. Herkese afiyet olsun...
Öne Çıkanlar
Evde orkide besleyenler bu tarifi denesin! Kurumuş orkidelere bile çiçek açtıran mucize karışım Evde orkide besleyenler bu tarifi denesin! Kurumuş orkidelere bile çiçek açtıran mucize karışım
Evlilik kredisi çekmek isteyenlere son tablo! Şartlar belirlendi: İlk faizsiz 150 bin TL'ler bu illere! Evlilik kredisi çekmek isteyenlere son tablo! Şartlar belirlendi: İlk faizsiz 150 bin TL'ler bu illere!
Her gün bu hareketleri yapmak kansere meydan okuyor! Kanserin her türünü bertaraf eden basit hareketler Her gün bu hareketleri yapmak kansere meydan okuyor! Kanserin her türünü bertaraf eden basit hareketler
Çok Okunanlar
Tarım Kredi Market'te ayçiçek yağı indirimi başladı! 3 gün içinde giden bu fiyattan koli koli alacak Tarım Kredi Market'te ayçiçek yağı indirimi başladı! 3 gün içinde giden bu fiyattan koli koli alacak Aile Bakanlığı iş arayanlara duyurdu! 7 ilde personel alımı yapılacak: Bu şartları sağlayanların işi hazır Aile Bakanlığı iş arayanlara duyurdu! 7 ilde personel alımı yapılacak: Bu şartları sağlayanların işi hazır Ön lisans ve lisans mezunları başvuruya akın edecek! Üniversiteye 50 KPSS puanıyla personel alımı başlatıldı Ön lisans ve lisans mezunları başvuruya akın edecek! Üniversiteye 50 KPSS puanıyla personel alımı başlatıldı ŞOK market indirimin kralıyla döndü! Sabah erkenden giden 1 kilo zeytini 64 TL'ye alacak: Onlarca üründe yüzde 30 indirim ŞOK market indirimin kralıyla döndü! Sabah erkenden giden 1 kilo zeytini 64 TL'ye alacak: Onlarca üründe yüzde 30 indirim Evlilik kredisi çekmek isteyenlere son tablo! Şartlar belirlendi: İlk faizsiz 150 bin TL'ler bu illere! Evlilik kredisi çekmek isteyenlere son tablo! Şartlar belirlendi: İlk faizsiz 150 bin TL'ler bu illere! Dibi tutan tencerelerinizi aman çöpe atmayın! Lekenin üzerine 5 dakika sürüp bekleyin: Kendiliğinden çözülecek Dibi tutan tencerelerinizi aman çöpe atmayın! Lekenin üzerine 5 dakika sürüp bekleyin: Kendiliğinden çözülecek