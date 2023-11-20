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Bayat ekmeğiniz varsa bu tarif sadece 10 dakikada hazır! Börek tadında kızarmış ekmek tarifi sizlerle

Bayat ekmeğiniz varsa bu tarif sadece 10 dakikada hazır! Börek tadında kızarmış ekmek tarifi sizlerle Bayat ekmeklerinizi sakın ha sakın atmayın! Artık bayat ekmeklerinizi değerlendirebileceğiniz mükemmel bir kahvaltılık tarifi geldi. Bu tarifi dilerseniz çayın yanında atıştırmalık dilerseniz de kahvaltınızın yanında tüketebilirsiniz. Hafif bir börek tadı ile lezzetli bir atıştırmalık haline gelen ve yalnızca 10 dakikada yapacağınız bu tarif detayları sizlerle...