SAMDOB, 'La Traviata' Operasıyla Samsun'da Sanatseverlere Merhaba Diyor

SAMDOB, 'La Traviata' Operasını Sanatseverlerle Buluşturuyor

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), ünlü opera 'La Traviata''yı sahnelemeye hazırlanıyor. Fransız yazar Alexandre Dumas'ın klasik eseri Kamelyalı Kadın romanından esinlenerek yaratılan bu eser, Giuseppe Verdi'nin bestesiyle hayat bulacak.

Büyüleyici Bir Performans

Rejisörlüğünü Cenk Bıyık'ın üstlendiği eser, iki perdeden oluşuyor. Didem Tepe başkemancı olarak sahnede yer alırken, Patrick David Murray ve Kıvanç Tepe orkestra şefleri yönetimindeki SAMDOB orkestrası, Paola Villa yönetimindeki koroya eşlik edecek.

Görsel Şölen

Hakkı Kandır'ın dekor tasarımı, Gülnur Çağlayan Tuluk'un kostüm tasarımı, Oğuz Murat Yılmaz'ın ışık tasarımı ile Zeynep Bengier’in koreografisi görsel bir şölen sunacak. Ayrıca videoprojeksyon çalışmaları Ahmet Şeren imzasıyla sahnede yer alacak.

Yarın Atatürk Kültür Merkezi’nde

Operanın baş kahramanı Violetta Valery'nin aşk dolu, dram yüklü hikayesi, yarın saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak. Bu etkileyici performansı kaçırmayın!

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "La Traviata" operasını sahneleyecek. Fransız yazar Alexandre Dumas'ın ünlü eseri Kamelyalı Kadın romanından esinlenilerek oluşturulan, bestesi Giuseppe Verdi'ye, librettosu Francesco Maria Piave'ye ait eser, Samsun'da yeniden izleyicinin beğenisine sunulacak.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "La Traviata" operasını sahneleyecek. Fransız yazar Alexandre Dumas'ın ünlü eseri Kamelyalı Kadın romanından esinlenilerek oluşturulan, bestesi Giuseppe Verdi'ye, librettosu Francesco Maria Piave'ye ait eser, Samsun'da yeniden izleyicinin beğenisine sunulacak.