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Bayramda bunu yapan hapı yuttu! Anında 4 bin 810 TL ceza kesilecek

Bayram öncesinde son uyarılar! Bunu yapanlara 4 bin 810 TL ceza verilecek! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 15.06.2024 10:04
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 10:04
Bayramda bunu yapan hapı yuttu! Anında 4 bin 810 TL ceza kesilecek

Bayramda bu yasakları dikkate almayan binlerce lira ceza ödeyecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

CEZA TUTARI BELLİ OLDU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı sağlık ve can güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla yeni ceza tutarını duyurdu. Yeni düzenlemeler kapsamında 4 bin 810 TL ceza uygulanacak. Bakanlık Kurban Bayramı öncesinde halka açık alanlarda kurban kesen vatandaşlara 4 bin 810 TL ceza kesecek. Bakanlık ekipleri denetimleri de sıkılaştıracak ve denetimler bayram boyu sürecek. 

bakanlık cezaları belli oldu

Çevre düzeninin korunabilmesi ve çevreye zarar verilmemesi için halka açık alanlarda kurban kesen ve kurban atıklarını çevreye bırakan kişilere idari para cezaları uygulanacak. Bakanlık ekipleri Kurban Bayramı boyunca denetimlerine devam edecek. Kesimden sonra atıkların çevreye zarar verilmeden torbalarla birlikte ekiplere teslim edilmesi gerekecek. Kurallara uymayan vatandaşlar yüksek oranlarda para cezası ödemek zorunda kalacak. Kurallar bütün illerde geçerli olacak. Bu şekilde bayram boyunca hem çevre düzeni hem de halk sağlığı korunmuş olacak. 

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