BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

BDDK Kredi Kartı Şifrelerinde Yeni Dönem Duyurdu!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı güvenliğine yönelik önemli bir açıklama yaptı. Son yapılan düzenlemeyle birlikte, kredi kartı şifrelerine getirilen kısıtlamalar, dolandırıcılık olaylarını azaltmayı hedefliyor. BDDK'nın aldığı karara göre, kullanıcılara yasaklanan belirli şifreler belirlendi.

Yeni Düzenleme ile Yasaklanan Şifreler

BDDK'nın açıklamasında, en çok kullanılan bazı şifre kombinasyonları yasaklandı. İşte o yasaklı şifreler:

Anlamlı Tarihler ve Yıllar: 1453, 1881, 1923 gibi tarihi sayılar.

1453, 1881, 1923 gibi tarihi sayılar. Tekrarlayan ve Sıralı Kombinasyonlar: 1234, 0101, 3434 gibi şifreler.

1234, 0101, 3434 gibi şifreler. Kişisel Veriler: Kullanıcıların doğum tarihleri ve futbol takımlarının kuruluş yılları gibi anlam taşıyan veriler.

Kullanıcıların doğum tarihleri ve futbol takımlarının kuruluş yılları gibi anlam taşıyan veriler.

Uygulama Başlangıcı

Yeni şifre düzenlemesi, 23 Aralık 2024 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu tarihten sonra, yasaklı şifreleri kullanmaya devam eden kullanıcılar, bankaları tarafından uyarılacak ve güvenli yeni şifreler belirlemeleri istenecektir. Şifre değişim işlemleri, bankaların mobil ve internet bankacılığı platformları üzerinden kolaylıkla gerçekleştirilebilecek.

Bu yeni uygulama ile BDDK, kredi kartı kullanıcılarının güvenliğini artırmayı hedefliyor ve dolandırıcılık olaylarını azaltmak için var gücüyle çalışıyor.