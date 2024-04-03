En az lise mezunu ya da dengi okullardan mezun olmak şartı yer alırken başvuruda bulunacaklar şartların neler olduğunu araştırmaya başladı. Eskişehir Ticaret Borsası için yapılacak bekçi alımına dair detaylar.
BEKÇİ ALIM KOŞULLARI
-TC vatandaşı olmak
-Eskişehir'de ikamet etmek
-Adli sicil kaydının olmaması
-Kamu haklarından mahrum olmamak
-Görevini yapmaya engel sağlık sorunun bulunmaması
-Vardiyalı çalışmaya elverişli olmak
-1 yıllık iş tecrübesinin bulunması
-Office programlarına hakim olmak.
Bekçi alımı için adaylar başvurularını e posta üzerinden gönderim sağlarken özgeçmişler üzeri ile gerçekleşir. Başvurular ise 1 Nisan ve 1 Mayıs 2024 tarihleri aralığında yapılmaktadır.
En az lise mezunu ya da dengi okullardan mezun olmak şartı yer alırken başvuruda bulunacaklar şartların neler olduğunu araştırmaya başladı. Eskişehir Ticaret Borsası için yapılacak bekçi alımına dair detaylar.
ÇOK OKUNAN HABERLER
THY 1994 sonrası doğanları işe alıyor! Ayda en az 45 bin TL maaş verilecek
Nisan emekli maaşına ek 15 bin lira ödeme çıktı! Tüm emeklileri kapsıyor
Hızlı olana faizsiz kredi musluğu açıldı! O banka şartsız kuralsız 20.000 TL verecek
2 bankadan borçları yerle yeksan edecek birleşim! IBAN'a anında 250.000 TL yatacak
Beklenen bekçi alımı geldi! Lise, ön lisans, lisans mezunlarına müjde
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor
Diplomaya gerek yok! En az 25 bin TL maaşla personel alımı başladı
Eşten babadan harçlık almaya son! Ev hanımlarına tek şartla 2000 TL maaş bağlanacak!
Acil nakit arayana anında 25 bin TL yatacak! Tek bir SMS'le hesaplarda
Emekliye 10 bin değil 15 bin TL yatırılacak! O tarihlerde hesaplar şenlenecek
Tek şartla tek seferlik 8.240 TL nakit verilecek! Devlet yardım kesesini açtı
Ayda 42 bin TL maaş veriliyor, çalışan bulunamıyor! Yanında ev bile verilecek