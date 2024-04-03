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Beklenen bekçi alımı geldi! Lise, ön lisans, lisans mezunlarına müjde

Binlerce kişinin heyecanla beklediği bekçi alımı duyurusu geldi. Nisan ve Mayıs ayları içerisinde başvurular başlarken şartlar ve süreç hakkında tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

Yayın Tarihi: 03.04.2024 08:22
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 08:22
Beklenen bekçi alımı geldi! Lise, ön lisans, lisans mezunlarına müjde

En az lise mezunu ya da dengi okullardan mezun olmak şartı yer alırken başvuruda bulunacaklar şartların neler olduğunu araştırmaya başladı. Eskişehir Ticaret Borsası için yapılacak bekçi alımına dair detaylar.

BEKÇİ ALIM KOŞULLARI
-TC vatandaşı olmak
-Eskişehir'de ikamet etmek
-Adli sicil kaydının olmaması
-Kamu haklarından mahrum olmamak
-Görevini yapmaya engel sağlık sorunun bulunmaması
-Vardiyalı çalışmaya elverişli olmak
-1 yıllık iş tecrübesinin bulunması
-Office programlarına hakim olmak.
eskişehir bekçi alımı
Bekçi alımı için adaylar başvurularını e posta üzerinden gönderim sağlarken özgeçmişler üzeri ile gerçekleşir. Başvurular ise 1 Nisan ve 1 Mayıs 2024 tarihleri aralığında yapılmaktadır.

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