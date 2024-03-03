Belediyeye çok sayıda personel alımı gerçekteştirilecek! Mezuniyet şartı aranmıyor

Belediyeden İş Kapısı: 18 Sürekli İşçi Alımı Başladı, Başvurular Devam Ediyor!

Burdur Belediyesi, hizmet alanlarında güçlü ve dinamik bir ekip oluşturmak için toplamda 6 farklı pozisyonda 18 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. Bu iş fırsatlarına aday olmak isteyenler için iş başvuru süreci heyecanla başladı.

Pompacı, garson, temizlik görevlisi, aşçı yardımcısı gibi çeşitli pozisyonlarda çalışacak olan işçilerin alımı için başvuru süreci başlamış durumda. İş başvuruları için son tarih 3 Mart 2024 olarak belirlendi. Bu tarihe kadar başvurusunu tamamlamayan adaylar maalesef şanslarını kaybedecekler.

Adayların iş başvurusu için gerekli belgeler arasında kimlik fotokopisi, fotoğraf, yerleşim yeri belgesi, diploma ve hijyen belgeleri yer alıyor. Başvuru yapacak adayların Türk vatandaşı olması, sabıka kaydının olmaması ve en az ilkokul mezunu olmaları gerekiyor. Ayrıca, başvuru yapılacak iş pozisyonuna uygun sertifikalara sahip olmak da önemli bir kriter.

İş başvuruları, Burdur Belediyesi'nin Pazar Mahallesi'ndeki adresine şahsen yapılabilir. Belirtilen adrese başvuruda bulunacak adayların, iş başvuru süresi içinde gerekli evrakları eksiksiz olarak hazırlamaları önem taşıyor. Bu fırsatı kaçırmak istemeyen adayların, gerekli belgelerle birlikte başvurularını en kısa sürede tamamlamaları önemlidir. Haydi, yeni bir iş fırsatı için adımınızı atın ve kariyer yolculuğunuzda yeni bir sayfa açın!